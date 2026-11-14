Feijóo dice que si gana el 29N la vivienda estará dentro de una vicepresidencia: "Es el mayor problema de España"

Los detalles El líder del PP asegura que si llega a presidente, creará un millón de viviendas y resume los ocho años de Gobierno de Sánchez en "corrupción, machismo, incompetencia y soberbia": "El cambio es competencia, no incompetencia".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha prometido que, de ser elegido, la vivienda será parte de una vicepresidencia, destacando que es el mayor problema de España. Asegura que su objetivo es construir un millón de viviendas y critica el aumento de precios y la corrupción. Feijóo enfatiza la necesidad de una gestión eficiente, prometiendo bajar impuestos y evitar el despilfarro. Critica al gobierno actual por su gestión en el Ministerio de Transportes y su falta de respeto hacia las mujeres y el colectivo LGTBI. Promete erradicar la corrupción y el machismo, asegurando un gobierno competente y decente.

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en un acto de campaña en Galicia que si se convierte en presidente, "la vivienda estará dentro de una vicepresidencia", ya que, ha destacado, ese "es el mayor problema de España".

Sin embargo, el 'popular' ha señalado que "lo importante no es que esté dentro de una vicepresidencia", --sobre la que no ha dado ningún detalle, como en cuál la incluiría--, sino que van a "hacer un millón de viviendas". "No puede ser que todo el dinero de la gente se esfume en incremento de precios, en mayor recaudación de impuestos y en mordidas y corrupción", ha manifestado, a lo que ha añadido que "el dinero es de quien lo gana".

En este sentido, el candidato del PP ha subrayado la importancia de que la población pueda "llegar al fin de mes sin miedo" y pueda "tener la posibilidad de ahorrar un poco para formar una familia si quiere".

"Ya sé que algunos dicen que los del PP prometen muchas cosas y encima dicen que bajarán los impuestos. ¿Cómo es posible? Os lo explico en una palabra: gestión. Se llama gastar bien. Se llama no despilfarrar. Se llama no comprar apoyos con dinero público. Es posible. Lo hicimos en Galicia; lo que no es posible es lo que llevan años haciendo", ha apuntado, en una clara alusión al Ejecutivo de Sánchez.

Resume el Gobierno: "De Ábalos a Puente y siempre Sánchez"

Así, ha resumido los ocho años de Gobierno en el "Ministerio de Transportes": "De Ábalos a Fuente y siempre Sánchez. Es una vergüenza que ha costado dinero a los españoles y también que ha costado vidas", ha expresado.

Para el 'popular', "el balance del Gobierno" es "corrupción, machismo, incompetencia y soberbia". "Ellos montan campañas para que la gente se olvide, pero los españoles no vamos a olvidar y queremos que no vuelva a pasar", ha manifestado, en referencia a los accidentes de trenes de Adamuz y Urda.

"El 'sanchismo' ha dejado entrar a hombres que no respetan a mujeres"

Asimismo, el líder del PP ha declarado que "el 'sanchismo' ha dejado entrar a miles de hombres que no respetan a las mujeres". "Y tampoco respetan al colectivo LGTBI. Se acabó utilizar a las mujeres. El cambio es respeto", ha defendido.

Así, Feijóo ha asegurado que con él en el Gobierno, "no volverá a haber corrupción" y, en su lugar, "habrá limpieza". "El primer Consejo de Ministros arrancará con una auditoría de todo lo que han tocado y de todo lo que han saqueado", ha asegurado.

En segundo lugar, Feijóo ha señalado que "no habrá impunidad para corruptos". "Quien haya robado, lo pagará, todo se sabrá, todo tendrá consecuencias y no habrá impunidad", ha declarado, al tiempo que ha destacado que "el cambio es decencia".

Feijóo también ha expresado que "no volverá a haber machismo en los despachos del Gobierno". "Pagaron con dinero público a mujeres a las que trataban como mercancía; expusieron a las mujeres, excarcelando a los violadores y excarcelando a centenares de hombres condenados por abusos sexuales", ha denunciado el candidato del Partido Popular, quien también ha dicho que "no volverá a haber chapuzas con las pulseras".

Su "cuarto compromiso", ha señalado, es que "no volverá a haber incompetentes en el Gobierno", sino que "habrá gente que sepa, ministros que hayan gestionado algo más que su ascenso en el partido político".

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