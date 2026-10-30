¿Te toca mesa electoral en las elecciones generales? Consulta si eres uno de los 'elegidos' si votas en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ya ha celebrado el sorteo para designar a los miembros de las mesas electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre. Y es de los pocos consistorios que permite consultar el sorteo 'online'.

Según el artículo 26 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), la formación de las mesas electorales de unas elecciones como las generales que se celebran el 29 de noviembre compete a los Ayuntamientos, que serán los encargados de designar, por sorteo público, a los presidentes y vocales de las mesas electorales que se instalarán el día de la votación para que todos los electores, ellos incluidos, puedan ejercer su derecho al sufragio.

La legislación prevé que estos se celebren entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria de elecciones, y aunque eso nos lleva a entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, algunos consistorios ya los han ido celebrando. El sorteo no tiene un protocolo concreto, mientras sea público. Uno de los Ayuntamientos que ya lo ha celebrado es el de Valladolid que, además, tiene una peculiaridad: es de los pocos consistorios que tiene habilitado un sistema para que cada votante consulte si ha sido designado o no.

Para poder saber, siendo votante en Valladolid, sólo tienes que introducir los ocho dígitos y la letra de tu DNI o NIF, sin guiones ni espacios, rellenar el 'captcha' —el sistema de seguridad informático para comprobar que quien está accediendo al servicio es una persona de verdad y no un bot o un programa automático— y pulsar la opción de 'Consultar'.

Una vez hechos todos estos pasos, aparecerá el resultado: en la mayoría de los casos, aparecerá el siguiente mensaje: "No ha sido designado como miembro de mesa". En este caso, no tienes que hacer nada. En el caso de que el mensaje que aparezca muestre que sí has sido designado para formar parte de la mesa, el 'elegido' tiene siete días para presentar sus excusas entre las causas que justifiquen la renuncia a la mesa electoral, que serán analizadas por la Junta Electoral correspondiente en el plazo de cinco días.

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