Los temas de campaña más importantes para los ciudadanos: de la corrupción a la vivienda o la inmigración

Los detalles laSexta pregunta a la gente de a pie cuáles son sus prioridades de cara a la campaña electoral que acaba de empezar.

La campaña electoral ha comenzado y los partidos presentan sus programas. Sin embargo, ¿abordan realmente los temas que preocupan a la ciudadanía? laSexta ha salido a la calle para conocer las prioridades de la gente. Un hombre señala que la campaña lleva meses y otro joven critica que solo se hablará de "mentiras". La vivienda es uno de los temas más mencionados, especialmente por los jóvenes. También se pide atención a problemas de minorías, como la pasarela al RETA de los mutualistas, y los autónomos se quejan de los altos impuestos. Las Fuerzas de Seguridad piden reconocimiento como profesiones de riesgo. La corrupción es otro tema candente, al igual que la inmigración, los salarios, la educación y la violencia machista. La seguridad del colectivo LGTBI también es una preocupación destacada.

Arranca la campaña y los partidos tienen sus programas electorales. En los mítines, cada formación destaca unos temas, pero, ¿tratan realmente los asuntos que preocupan en la calle? laSexta ha salido a la calle para que cada persona cuente sus prioridades y los políticos tomen nota.

La primera anotación que da un hombre es que comenta que "llevan meses" de campaña. No es el único escéptico, otro joven asegura que van a hablar "de mentiras". "No quiero que hablen, quiero que hagan", asevera otro hombre.

Para que actúen, cada uno escribe qué cuestiones deben priorizar cuando se inicie la nueva legislatura. Uno de los primeros temas que salen, y de los más repetidos, es la vivienda. "La gente joven estamos sufriendo mucho", comenta una mujer.

Pero también les gustaría que hablen de problemas de minorías. Una mujer destaca la pasarela al RETA de los mutualistas. Los autónomos se suman a las peticiones. "Yo pago autónomos y pago mucho dinero en impuestos", declara un hombre.

También las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reclaman su sitio y piden que los policías y guardias civiles sean reconocidos como profesiones de riesgo.

El segundo premio se lo lleva la corrupción. "¿El dinero público dónde se va? Pagamos muchísimos impuestos", critica una mujer.

Cuestiones sociales

Otra afirma que "a mí me interesa que hablen con la verdad sobre vivienda, trabajo y proteger a los españoles". Porque, además de la vivienda y la corrupción, muchos también ponen sobre la palestra la inmigración. "Quien venga a trabajar y aportar, y el que venga a delinquir, que se vaya a su país", lanza una joven.

Entre los temas que más les importan están los salarios. "Y a mi juicio, lo que engloba todo: la educación", añade una mujer.

Sobre cuestiones sociales, un chico también destaca "la seguridad del colectivo LGTBI en España". También hablan de la violencia machista. "Tantas mujeres muertas y no poner soluciones. Que si las pulseras no funcionan...", lamenta un hombre.

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