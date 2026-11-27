¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno y candidato socialista asegura en una entrevista en 'Cadena SER' que el PP y Vox "son tal para cual". "Hay dos modelos, una España que quiere avanzar y otra que mira hacia atrás. Feijóo el dice "calladita" a la candidata de Frente Amplio y Vox sin condenar la violencia", sentencia.

En el debate a cuatro del jueves, Pedro Sánchez criticó duramente a Alberto Núñez Feijóo por decirle "usted, calladita" a Ada Colau, calificando el comentario de "machista y desafortunado". En una entrevista con 'Cadena Ser', el presidente del Gobierno destacó que Feijóo no exigió a Abascal condenar la violencia de género y acusó a PP y Vox de querer recortar derechos. Sánchez subrayó el "paternalismo" de Feijóo y criticó su "soberbia" por no rectificar. También reprochó a Isabel Díaz Ayuso por llamar "ofendidita" a Colau, considerándolo una reacción desatinada. Fuentes del PSOE predicen que este incidente perjudicará a Feijóo, mientras Sánchez defendió a Colau durante el debate.

Ha sido uno de los momentos más polémicos del debate a cuatro de este jueves y Pedro Sánchez no ha dudado en comentarlo en su primera entrevista tras el encuentro. El momento en que Alberto Núñez Feijóo lanzó un "usted, calladita"a Ada Colau cuando le reprochaba que Carlos Mazón siga aforado tras las muertes de la DANA pasará a la historia de los debates y ya está siendo más que criticado.

Según el presidente del Gobierno, que ha ofrecido una entrevista en 'Cadena Ser', ese momento del candidato del PP le pareció "machista y desafortunado". "No le exigió a Abascal condenar la violencia de género, ya lo sufrimos en las comunidades autónomas. Son amenazas que plantean PP y Vox, quieren recortar derechos, al aborto, a conquistas sociales...", ha agregado.

El líder socialista, además, ha insistido en la idea de que "hay dos modelos" de cara a estas elecciones generales: "Una España que quiere avanzar y otra que mira hacia atrás. Feijóo le dice 'calladita' a la candidata de Frente Amplio y Vox sin condenar la violencia".

Así, Sánchez ha hecho hincapié en "el paternalismo" del 'popular' y le ha reprochado su "soberbia y prepotencia" por no rectificar. "Se ha faltado el respeto a una mujer", ha incidido. También ha reprochado la reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha llamado "ofendidita" a Colau. "Está demostrando estar muy desatinada en sus declaraciones", ha afeado el candidato del PSOE.

"No manipule"

Antes de las palabras del líder del Ejectuvido en el citado medio, fuentes del PSOE a laSexta no han dudado en vaticinar que "la machistada le costará muy cara". "Todas las mujeres han visto que Feijóo y Abascal son unos machistas", han trasladado.

Durante el momento de las palabras de Feijóo a Colau, Sánchez salió en defensa de la candidata de Frente Amplio al instante. "¿Qué machismo es este, señor Feijóo?", dijo, a la vez que pedió "un poco de respeto".

"Por favor, señor Sánchez. No manipule", ha contestado Feijóo ante un Sánchez que ha insistido: "No, si lo han visto todos los telespectadores".

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