A su llegada a la sede de Frente Amplio tras el debate, Colau ha lanzado un mensaje de lo más directo: "Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas nunca vamos a estar calladitas".

En el reciente debate a cuatro, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, dirigió un "y usted, calladita" a Ada Colau del Frente Amplio, lo que generó críticas por parte de Pedro Sánchez, quien consideró sus palabras de tono machista. Borja Sémper, portavoz del PP, intentó justificar la expresión, argumentando que se refería a la coalición en la gestión de la DANA, aunque Colau no tenía un cargo relevante en ese contexto. Frente Amplio, por su parte, rechazó la actitud de Feijóo, afirmando que no se quedarán calladas ante comentarios de ese tipo. Colau, tras el debate, reafirmó su postura contra el machismo.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha intentado justificar las palabras de Alberto Núñez Feijóo hacia Ada Colau durante el debate a cuatro de este jueves. El líder del PP se dirigió a la candidata del Frente Amplio con un "y usted, calladita" al reprocharle su posición durante la gestión de la DANA, unas palabras que provocaron la reacción de Pedro Sánchez, que le afeó su actitud.

Preguntado por laSexta por qué había querido decir Feijóo con esa expresión, Sémper ha defendido que se refería a que "la coalición ante la DANA estuvo calladita". Sin embargo, al recordarle que Colau no ocupaba entonces ningún cargo público de relevancia relacionado con la gestión de la emergencia, el portavoz 'popular' ha insistido en su argumento y ha señalado que era "una política relevante".

El momento se ha producido después de que Feijóo respondiera a las críticas de Colau por el respaldo del PP a Carlos Mazón. "Buena gestión es afrontar una emergencia nacional y no huir de Paiporta y usted, calladita", le espetó el 'popular'. Sánchez intervino entonces para reprocharle el tono y criticar el carácter machista de sus palabras.

En sus valoraciones posteriores al debate, Sémper también ha hecho balance del enfrentamiento entre los candidatos. A su juicio, Sánchez ha pasado de mostrarse "desganado" en el anterior debate a estar "desesperado" en esta ocasión.

El cabreo de Frente Amplio ha llegado tras el debate y cómo se ha dirigido Feijóo a Colau. "Y usted, calladita. Eso le dijo Feijóo a Ada Colau en pleno debate, con el dedo en los labios, cuando ella le preguntó por Mazón y por la DANA. Y se quedó tan ancho. Pues que sepan una cosa: no vamos a callarnos. Ni ella, ni nosotras, ni nadie que alguna vez haya oído eso de 'tú, calladita. El domingo hay urnas y nos van a oír", han expuesto en sus redes sociales.

Así, el portavoz de Frente Amplio ha celebrado la actuación de Ada Colau en el debate y ha asegurado que aunque "el papel de portavoz siempre es decir que su fuerza política ha ganado el debate, hoy no hay duda alguna". Preguntado por el "usted, calladita" que ha lanzado Feijóo, el portavoz ha afirmado que "es una vergüenza, pero ha quedado en su lugar".

Además, tras llegar a la sede de Frente Amplio después del debate, Colau ha lanzado un mensaje de lo más directo: "Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas nunca vamos a estar calladitas".

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