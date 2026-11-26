¿Qué ha dicho? Sánchez ha recordado que esta es la sexta vez que se presenta a unas elecciones generales, destacando que nunca antes había visto una movilización como la de esta campaña. "Hay una corriente de fondo que trasciende al PSOE. Nunca lo he vivido y me emociona profundamente", ha señalado.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, confía en alcanzar una mayoría progresista en el Congreso tras las elecciones generales del 29 de noviembre. En una entrevista con 'El País', Sánchez destacó la movilización sin precedentes de esta campaña y su intuición positiva sobre el resultado. Defendió las medidas sociales y económicas recientes y planteó prioridades futuras como abordar el problema de la vivienda y proteger las pensiones y el derecho al aborto en la Constitución. Respecto a la inmigración, la ve como una oportunidad, aunque aboga por un debate sobre la integración. Sánchez también habló sobre el daño causado por el caso de José Luis Ábalos, afirmando que el PSOE ha respondido con contundencia. Criticó a la derecha y ultraderecha por centrar su campaña en atacarle y negó que las elecciones sean un plebiscito sobre su figura. Además, acusó al PP y Vox de cuestionar el sistema electoral, calificándolo de "trumpismo preventivo". Advirtió sobre el peligro de que la ultraderecha, representada por Vox, entre en el Gobierno, recordando su rechazo al Estado autonómico.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha asegurado que su partido está "tocando con la yema de los dedos" el poder lograr una mayoría progresista en el Congreso tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Estamos tocando con la yema de los dedos una mayoría progresista en el Congreso. Si logramos esa movilización del 75% o más, podemos tener 176 escaños progresistas", ha afirmado en una entrevista con el diario 'El País'.

En este sentido, ha relatado que esta es la sexta vez que se presenta a unas elecciones generales y que nunca antes ha visto una movilización como la de esta campaña.

"Tengo muy buenas sensaciones. Toda esa experiencia le da a uno una intuición. Hay una corriente de fondo que trasciende al PSOE. Nunca lo he vivido y me emociona profundamente", ha expresado.

Sánchez ha defendido la batería de medidas sociales y económicas aprobadas en el último Consejo de Ministros y ha dicho que para la próxima legislatura, si continúa en el poder, quedarán aún muchas cosas por hacer, como "dar una respuesta más contundente al problema de la vivienda" y "blindar las pensiones y el derecho al aborto en la Constitución".

Respecto a la inmigración, ha manifestado que se trata de "una gran oportunidad" y no de un problema, aunque ha reconocido que hay que "afrontar el debate de la integración", en el que, según ha precisado, "también las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen mucho que decir".

Preguntado por el perjuicio que le ha podido causar el caso del exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos, encarcelado por mordidas en la compra de mascarillas en pandemia y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas, ha respondido que "evidentemente" les ha hecho "mucho daño", pero que también han respondido con "contundencia".

"Se me puede reprochar haberlo nombrado, pero también puedo decir que lo hemos expulsado, hemos asumido las responsabilidades y hemos aprobado reformas internas para que estos casos no vuelvan a producirse", ha explicado.

Además, ha manifestado que la derecha y la ultraderecha basan toda su campaña en atacarle, mientras que él habla de los problemas de la gente y de las soluciones y ha negado que estas elecciones sean un plebiscito sobre su figura.

"Son una disyuntiva entre el avance o la involución. Le pongo un ejemplo. Ramón Sampedro murió en 1998. Se tardó 23 años en aprobar la ley de muerte digna. Y ahora tanto el PP como Vox la quieren derogar. Se necesitan décadas para conquistar derechos que en un día se pueden esfumar", ha expuesto.

Sánchez también ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, de cuestionar el sistema electoral al agitar el fantasma del pucherazo.

"Tengo dudas de que el PP y Vox, por lo que están diciendo, vayan a reconocer el resultado electoral", ha dicho el candidato socialista, que ha considerado que este discurso es "grave" y lo ha calificado de "trumpismo preventivo".

Sobre la posibilidad de que Vox consiga entrar en el Gobierno tras las elecciones, Sánchez ha recordado que la última vez que gobernó la ultraderecha fue durante la dictadura franquista y ha advertido de que Abascal ha manifestado su rechazo al Estado autonómico.

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