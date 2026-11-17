¿Qué ha dicho? El cabeza de lista de ERC a las elecciones ha respondido a los discursos de PP y Vox sobre migración, destacando que los peligrosos "no son los que vienen de fuera. Son los que compran bloques y ponen pisos a precio de oro".

Gabriel Rufián ha advertido sobre las posibles consecuencias si el Partido Popular y Vox ganan las elecciones del 29 de noviembre, sugiriendo un escenario similar al de 2017. Ha enfatizado que su compromiso es con ERC, descartando ambiciones ministeriales en otros partidos. Rufián aboga por un acercamiento entre las izquierdas y el PSC en Cataluña, mientras critica a Junts por su actual postura política. En cuanto a la migración, defiende que los problemas del país radican en el acceso a la vivienda y las infraestructuras, no en los inmigrantes. Destaca la necesidad de revisar el sistema ferroviario y mejorar Rodalies, subrayando que el 60% de las viviendas compradas en el último año no son para vivir, y un 20% ha sido adquirido por extranjeros.

Gabriel Rufián ha advertido de lo que puede pasar si el Partido Popular y Vox acaban ganando y formando gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. "Es posible que volvamos a un escenario parecido al de 2017", ha señalado. "Lo que se viene no es José María Aznar en el año 1996, es Javier Milei", ha destacado.

De esta forma, ha aclarado que, si acaban gobernando, pedirá "un Govern de concentración en Cataluña con ERC liderando". "Lo pediré para defender a Cataluña", ha añadido.

El cabeza de lista de ERC a las elecciones ha dejado claro que él estará en este partido hasta que le echen. "Yo podría haber ido a otros partidos. Si quisiera ser ministro, no estaría en ERC", ha asegurado.

En cuanto a las relaciones con Junts, ha destacado que él aspira a un momento en el que las izquierdas puedan volver a convencer a la drecha catalana de que "el camino es este". "El horizonte de pactos en Cataluña es con el PSC, no con Junts", ha señalado, añadiendo que, ojalá, los de Puigdemont "vuelvan a la racionalidad".

En un desayuno informativo, ha confesado que él aspira a una coalición y a acuerdos con el centro derecha catalán. Sin embargo, cree que ahora han hecho "mucho daño copiando a Orriols y a Isabel Díaz Ayuso".

Por otro lado, se ha pronunciado sobre la migración que desde PP y Vox atacan, destacando que los peligrosos "no son los que vienen de fuera. Son los que compran bloques y ponen pisos a precio de oro". Además, ha recordado que los dos problemas más importantes que vive ahora el país son vivienda e infraestructura.

"En este país se necesitan 59 años de salario, de vida en definitiva, para pagar un piso de 60 metros cuadrados. El 45% de los inquilinos es pobre porque pagan la mitad de lo que ganan en una habitación o apartamento. Esto es insoportable", ha denunciado, explicando que el "60% de los pisos que se han comprado en este país en el último año han sido a tocateja y solo el 14% para vivir".

"Por cierto, comprado el 20% por extranjeros", ha aclarado. Un momento que ha aprovechado para insistir en que la gente de fuera no es lo que molesta.

En cuanto a infraestructuras, ha indicado que hay que solucionar el drama de los trenes. "Mi partido exige una revisión integral e independiente del sistema de alta velocidad y una inversión masiva en mantenimiento. Y, por supuesto, en Rodalies, asumir la responsabilidad", ha destacado.

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