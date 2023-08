La ronda de consultas con el rey para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno ha comenzado sin que todavía existan acuerdos claros. Aitor Esteban ha reconocido en una entrevista en la Cadena SER que le parece que se han "precipitado" al iniciar esta ronda justo después de haber realizado las votaciones de la Mesa del Congreso.

"Esta ronda de consultas se ha convocado un tanto precipitadamente. Todavía no se ha negociado en base a la investidura y por lo tanto hay poco más que decir", ha indicado. De esta forma, el portavoz del PNV ha dejado claro que ellos todavía no han tenido la posibilidad de hablar con el PSOE para avanzar en sus negociaciones.

Por tanto, tiene serias dudas sobre que el rey pueda elegir un candidato debido a la "inseguridad" que existe sobre "las posibles mayorías absolutas". De momento, lo que sí tiene claro es que considera improbable que Feijóo pueda formar gobierno, reiterando que ellos no piensan apoyarle. "En algo en lo que sea necesario Vox para gobernar no vamos a participar", ha asegurado.

Unas declaraciones con las que ha vuelto a dejar claro que no tienen pensado llegar a ningún tipo de acuerdo con el PP debido a su relación con Vox. "Hay principios que no vamos a pasar. No hay camino para una investidura de Feijóo con nosotros", ha insistido.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de que Sánchez sea investido presidente, Aitor Esteban ha confesado que lo ve más probable, aunque destacando que su investidura es también complicada. "En algunos casos la negociación puede estar tan al límite que el tema es complicado. Hace falta valentía por parte del Gobierno", ha asegurado, indicando que es necesario que piensen "más allá de la próxima curva del camino".

Unas negociaciones complicadas que hacen que el portavoz del PNV no descarte que pueda producirse una repetición electoral, aunque ha confesado que es algo que "nadie desea" y que intentarán poder evitar.