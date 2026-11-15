¿Qué les preocupa a los españoles? Los votantes responden cuáles son los temas más importantes para el 29N

Al Rojo Vivo ha salido a preguntar a la calle y la vivienda se sitúa como la principal preocupación de los españoles de cara a estos comicios.

Solo quedan dos semanas antes de las elecciones generales y los españoles tienen varias preocupaciones sobre nuestro país que afectarán a los votos que emitan el próximo 29 de noviembre. Por ello, Al Rojo Vivo ha salido a la calle a preguntar a los españoles cuáles son sus principales preocupaciones.

Y, a las primeras de cambio, ha salido la vivienda. "La gente joven está sufriendo mucho", afirma una persona. Una preocupación, la que precisamente detonó la convocatoria electoral, que se ha repetido varias veces más. El preguntar por la calle también lleva a que salgan peticiones para las minorías: "La pasarela al RETA de los mutualistas". Otro de los temas que más ha salido entre los españoles son los autónomos. "Yo pago autónomos y pago mucho dinero en impuestos", explica un hombre.

Pero si la vivienda era el primer tema, el segundo es la corrupción. A muchos españoles les preocupa "dónde va el dinero público". "A mí me interesa que hablen con la verdad, sobre vivienda, sobre trabajo y sobre proteger a los españoles. Quien venga a trabajar y a aportar y la gente que venga a delinquir, pues que se vaya a su país", señala una joven.

Salarios, educación, violencia machista y protección al colectivo LGTBI son otros temas que también importan a los españoles de cara al 29 de noviembre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.