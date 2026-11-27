¿Qué ha dicho? El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha sacado pecho afirmando que tras cada una de sus legislaturas le "votaban más". "El cambio es necesario para todos. Voten con memoria y esperanza", ha expuesto para terminar.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, ha pedido el voto "con memoria" en su minuto de oro tras el debate a cuatro, de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Feijóo afirmó que no garantiza "milagros", pero sí "decencia y gestión". Criticó que durante la campaña se ha intentado infundir miedo sobre su partido, sugiriendo que esto busca ocultar las mentiras y corrupciones de sus adversarios. Acusó a Sánchez de querer permanecer en la Moncloa sin un verdadero programa, calificándolo de "chantaje". Concluyó pidiendo el voto con memoria y esperanza para un cambio necesario.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato de los 'populares' a la presidencia del Gobierno, ha pedido el voto "con memoria" en su minuto de oro tras el debate a cuatro de cara a las elecciones del 29 de noviembre. "No garantizo milagros, pero sí decencia y gestión".

"Durante toda la campaña les han dicho lo mismo. Ojo, que viene el PP. Que viene Feijóo. Con eso buscan que se olviden sus mentiras, que traguen con sus corrupciones y que renuncien a que España funcione mejor", ha expresado.

Y ha apuntado a Sánchez: "Todo esto es para que no salga de la Moncloa, pero eso no es programa. Eso es un chantaje".

"Pide el voto con miedo. Yo se lo pido con memoria. Siempre que he gobernado al final de cada legislatura me votaban más", ha afirmado el candidato del PP a las elecciones generales.

Feijóo, en sus palabras, ha afirmado que él no garantiza "milagros" pero si "decencia y gestión". "Voten con memoria y esperanza, el cambio es necesario para todos", ha concluido.

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