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Tras la decisión del Supremo

El PSOE carga contra PP y Vox tras la suspensión de voto por la 'ley de nietos': "Su anhelo fascista ataca a la democracia"

Los detalles Los socialistas han asegurado que ambas formaciones llevan "años pidiendo elecciones y ahora lo que quieren es que la gente no vote".

Pedro Sánchez, en Ponferrada Pedro Sánchez, en PonferradaAgencia EFE
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El Tribunal Supremo ha mantenido este lunes la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' y, por ende, los 163.000 afectados no podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Una decisión que ha sido celebrada por la derecha y la ultraderecha mientras todo lo contrario ha ocurrido en el PSOE. De hecho, esta decisión ha llegado después de que este domingo Pedro Sánchez pidiera al tribunal frenar el "atropello" que pretendían PP y Vox. "¿Qué significa esto, que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y que los nietos del régimen franquista sí?", dijo durante el mitin que dio en Ponferrada.

Ahora, tras la decisión final del Supremo, el PSOE considera que "Feijóo y Abascal no quieren que miles de españoles, descendientes de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura, puedan votar": "De nuevo, el PP y Vox se quitan la careta y vuelven a tropezar con la piedra del franquismo. Su único proyecto es el recorte masivo de derechos".

Para los socialistas, la "colación de los recortes" que conforman ambas formaciones muestran que quieren llevar "su proyecto de involución hasta uno de los derechos más fundamentales de nuestra democracia: el derecho al voto".

"Llevan años pidiendo elecciones y ahora lo que quieren es que la gente no vote. Primero pusieron en duda el voto por correo y nuestro sistema electoral. Ahora van contra los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse durante el franquismo. ¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí? Para Feijóo y Abascal no fue suficiente el daño que les provocó la dictadura, sino que quieren seguir castigando a los descendientes de los españoles que tuvieron que huir de España para salvar sus vidas", han afirmado en un comunicado que concluyen que Feijóo y Abascal "van contra todo y contra todos".

Por su parte, Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha aseverado que el "anhelo fascista" de PP y Vox "ha atacado a la piedra angular de la democracia".

Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado que el Gobierno estudiará a través de la Abogacía del Estado si la cautelar se considera resolución definitiva y por tanto es recurrible al Tribunal Constitucional por el Gobierno o solo por los afectados. En su escrito, el Supremo da la posibilidad de que los afectados puedan personarse en la causa y destacan que podrán votar quienes acrediten ante los consulados que tienen la documentación acreditativa de que sus antepasados fueron represaliados durante el franquismo.

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