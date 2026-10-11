Sánchez pide al Supremo que ponga fin al "atropello" de PP y Vox contra la 'ley de nietos': "El derecho al voto no se prohíbe"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno se contrapone a los "bulos" y el "rencor" de Feijóo y Abascal desde su segundo mitin de precampaña en Ponferrada: "Su fórmula es recortar, la nuestra votar".

Pedro Sánchez ha criticado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por su oposición basada en "bulos" y "rencor", y ha pedido al Tribunal Supremo que frene el intento de PP y Vox de impedir el voto de 400.000 españoles reconocidos por la 'ley de nietos'. Desde Ponferrada, ha defendido los logros sociales y económicos de su gobierno, destacando la revalorización de las pensiones y las leyes de igualdad. Sánchez también ha recordado la lucha de los pensionistas y ha prometido que la vivienda será la causa de su generación. Ha acusado a la oposición de desmovilizar a los votantes y ha criticado la intención de Abascal de derogar medidas progresistas, afirmando que su proyecto político está basado en "recortes y rencor".

Pedro Sánchez tiene claro que se enfrenta a los "bulos" y al "rencor" de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Un rechazo por el cual, ha aseverado, quieren impedir el voto de 400.000 españoles. Por ello, ha pedido al Tribunal Supremo que ponga fin al "atropello" de PP y Vox contra la 'ley de nietos'

El presidente del Gobierno ha dado desde Ponferrada (León) el segundo mitin del fin de semana, uno que ha estado nuevamente lleno de reivindicaciones de los avances sociales y económicos que ha dado su Ejecutivo.

Uno de los colectivos a los que se ha dirigido es al de los pensionistas, al que ha vuelto a recordar lo que ocurrió con ellos durante los gobiernos de derechas: "Supieron muy bien lo que significó el congelar las pensiones.(...) Se movilizaron en las calles de toda España y el PP dijo que no. Y luego llegó el Partido Socialista, dijo que sí, revalorizó las pensiones conforme al IPC y llenamos la hucha de las pensiones. 20.000 millones de euros en 2026".

Un discurso que también ha utilizado para rememorar que el PP "no puso un céntimo de euro en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género" y tuvieron que ser los socialistas los que aprobaron una ley de paridad y una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Como ya hiciera ayer, Sánchez también ha tenido palabras para Maricarmen: "Esa fuerza de la gente, esas movilizaciones sociales, llevan el nombre de una mujer de 87 años que fue desahuciada ante la mirada impávida de los responsables autonómicos y locales del Ayuntamiento de Madrid y de la comunidad autónoma".

"Pues vamos a honrar esa causa social, como los abuelos trabajaron y lucharon por la democracia, nuestros padres y madres por el Estado del Bienestar. Cada generación tiene su causa, la nuestra también será la de la vivienda y la vamos a ganar como se ganan siempre las luchas, con la fuerza de la gente y una mayoría parlamentaria amplia y progresista".

Petición al Supremo por la 'ley de nietos'

Por otro lado, Sánchez también ha mencionado la denuncia de PP y Vox "para que no puedan votar 400.000 españoles que se les reconoció la nacionalidad española y, por tanto, su derecho a votar".

"Están diciendo que esos 400.000 españoles que ya votaron en 2023, que votaron en 2024 y en 2025, también en las elecciones celebradas en Castilla y León, y que deberían votar en 2026, no pueden votar. La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿es constitucional? ¿Se puede de verdad decir a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho a votar, no una vez, sino unas cuantas veces, que no van a poder hacerlo en el año 2026?", se ha cuestionado a este respecto.

Por ello, ha pedido al Tribunal Supremo que "frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal" porque "el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza".

Sánchez frente al 'no' de PP y Vox

Pedro Sánchez ha mencionado en varias ocasiones a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal, de los que asegura que viven instalados en el 'no': "Ellos van a insultar, van a insultar, van a hablar de todo tipo de bulos, no han hecho nada más. Yo ya sé que Abascal y a Feijóo no les caigo bien, lo sé bien. En fin, ¿qué le voy a hacer? No le puedo caer bien a todo el mundo. Pero, además de eso, tienen algo que proponer a este país".

Porque el presidente del Gobierno considera que ninguno está realizando propuestas para una mejora del país: "Enfrente tenemos a una oposición que siempre está en lo mismo, en los bulos, en los insultos y en los recortes".

Uno de esos bulos es el de fomentar las dudas sobre el voto por correo, momento en el que el líder socialista ha recordado que Feijóo fue presidente de Correos y, por tanto, encargado de ese voto: "Nos queda claro Alberto, en Feijóo no confía ni Feijóo. Va a ser verdad aquello de que no es presidente porque no quiere serlo".

"Estos de 'quien puede hacer que haga' se han convertido con esto del derecho a votar por correo, que no se ejercite, en cuantos menos voten mejor. Claro, lo que quieren es desmovilizar a la gente antes de las elecciones, para después de las elecciones, si tienen la oportunidad, recortar, recortar y recortar. Esa es su fórmula. La nuestra es votar, votar y votar. Porque si votamos, ganamos. Gana la fuerza de la gente", ha comentado.

"Hoy Abascal, en un medio de comunicación, dice que va a derogar todo aquello que huela a sanchismo. Es decir, la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, todas las leyes de igualdad, la ley de cambio climático, por supuesto que no le gusta. Pues yo os digo que lo que huele a naftalina es el proyecto político de Abascal y de Feijóo", ha aseverado recalcado que su fórmula está compuesta de "recortes y mucho rencor"

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