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Elecciones 29N

Así están a la izquierda del PSOE a tan solo unos días de la fecha límite para registrar coaliciones

Los detalles Después del 'no' de Gabriel Rufián a Frente Amplio, y con un posible acuerdo de colaboración entre ERC y Podemos aún en el aire, Frente Amplio sigue con dos desacuerdos para estas elecciones: qué coaliciones irán y en qué listas van.

Emilio Delgado, Antonio Maíllo, Gabriel Rufián y Adau Colau Emilio Delgado, Antonio Maíllo, Gabriel Rufián y Adau ColauEP
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Tan solo quedan cuatro días para el 16 de octubre, la fecha límite para que los partidos que vayan en coalición el 29N lo comuniquen. Un día clave para el bloque de la izquierda, que tendría que llegar a un acuerdo a la izquierda del PSOE en tan solo unos días.

Después del 'no' de Gabriel Rufián a Frente Amplio, y con un posible acuerdo de colaboración entre ERC y Podemos aún en el aire, Frente Amplio sigue con dos desacuerdos para estas elecciones: qué coaliciones irán y en qué listas van.

En cambio, la izquierda se muestra optimista en llegar a acuerdos. El coordinador federal de Izquierda Unida e integrante en el Frente Amplio, Antonio Maíllo, ha asegurado este lunes en una entrevista en RNE que IU no suelta la mano a nadie e incluso ha señalado que Podemos es necesario en Frente Amplio y se ha mostrado optimista en llegar a un acuerdo con ellos.

Desde Izquierda Unida consideran que la consolidación del Frente Amplio es una "condición imprescindible para defender los derechos conquistados y seguir avanzando en aquellos que todavía quedan por conseguir".

Es más, Maíllo ha insistido en las encuestas y en que la candidatura única a la izquierda del PSOE generaría una ola de esperanza porque, ha dicho, la "izquierda movilizada es invencible". Según Maíllo, el anuncio de este domingo de Gabriel Rufián, quien finalmente volverá a encabezar la candidatura de Esquerra Republicana (ERC) por Barcelona en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, no cambia nada.

Acuerdo entre ERC y Podemos

Pero lo cierto es que el anuncio de este domingo supone un platón a Frente Amplio, quienes llevaban días pidiendo al portavoz de ERC en el Congreso que diera el paso como candidato nacional en su coalición.

Ante esto, Más Madrid ha propuesto que Emilio Delgado sea el número uno de la lista por Madrid por delante de Mónica García. Además, han propuesto integrar también a Izquierda Unida y a Sumar, al igual que a Podemos si es que deciden integrarse en el Frente Amplio con el fin de desbloquear la situación actual.

Con este movimiento, Más Madrid presiona a los comunes para que Ada Colau sea cabeza de lista por Barcelona y llama a Podemos a la negociación. En cambio, en Podemos siguen las disputas internas por quién lidera la lista por Barcelona e insisten en el proceso de primarias del 14 y 15 de octubre para elegir un candidato de toda la izquierda.

En principio, Podemos cerrará con ERC un acuerdo de colaboración. En el caso en el que pactaran, Gabriel Rufián haría campaña fuera de Cataluña pidiendo el voto para los morados y, por la otra parte, los de Podemos no se presentarían en Cataluña y pedirían el voto para Esquerra. Un acuerdo que no se sabe si es compatible con FA.

Los sindicatos presionan

Mientras, a tan solo unos días de la fecha límite, los sindicatos presionan a los partidos de izquierdas para que lleguen a un acuerdo. "Ante el momento histórico que vivimos, el país necesita situar la vivienda, los salarios, los servicios públicos o el pleno empleo en el centro del debate. Las preocupaciones reales de la clase trabajadora necesitan más que nunca el acuerdo del Frente Amplio. El país os espera", escribió el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, en su cuenta de X ayer por la tarde.

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