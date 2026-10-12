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Elecciones 29N: el censo electoral provisional ya se puede consultar hasta el próximo 19 de octubre

Los detalles El próximo 29 de noviembre de 2026 podrán votar 38.728.356 electores en las elecciones generales. De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.

Mesa electoral durante las elecciones generales, en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, a 23 de julio de 2023, en Madrid (España). Mesa electoral durante las elecciones generales, en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, a 23 de julio de 2023, en Madrid (España).EP
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El censo electoral de residentes en España se ya se puede consultar desde este 12 al 19 de octubre en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la OCE de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Además, los electores residentes en el extranjero podrán comprobar sus datos de inscripción en estas mismas fechas en las oficinas consulares.

Según informa el INE, en su Sede Electrónica está disponible un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad del elector con el sistema Cl@ve (DNI electrónico entre otros). Y, en el caso de los electores residentes en España muestra, además, la mesa y dirección del local electoral.

Los electores, tanto residentes en España como en el extranjero, podrán presentar reclamaciones a través de la Sede Electrónica del INE con el sistema Cl@ve aportando un certificado vigente de inscripción en el Padrón de su municipio de residencia o en el Registro de Matrícula Consular.

También podrán presentar reclamaciones a sus datos de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la OCE en el mismo plazo, del 12 al 19 de octubre.

El próximo 29 de noviembre de 2026 podrán votar 38.728.356 electores en las elecciones generales. De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.

De los electores residentes en España, además, 1.615.127 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde los anteriores comicios celebrados el 23 de julio de 2023.

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