¿Qué ha dicho? El candidato de Vox anima a los españoles a votar "para no haya que arrepentirse mañana", dentro de "unas elecciones sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de incidente".

Santiago Abascal, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, ha instado a una "participación masiva" en las elecciones, tras votar en el colegio Pinar del Rey de Madrid. Abascal enfatizó la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre y pacífica, sin incidentes ni violencia. Destacó que el proceso electoral debe seguir siendo transparente, con un recuento digital inicial y una verificación posterior por las juntas electorales. Abascal considera que una alta participación legitima la democracia y beneficia al pueblo, superando cualquier tipo de trampa o intimidación. Agradeció el apoyo internacional recibido.

Santiago Abascal, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, ha comparecido ante los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto en el colegio Pinar del Rey, en la avenida San Luis, en Hortaleza (Madrid). Abascal ha querido animar a que haya una "participación masiva" en la jornada electoral de este domingo "para que no haya que arrepentirse mañana".

"Yo confío en que todas aquellas personas que tienen derecho a voto puedan ejercerlo de manera libre y pacífica en unas elecciones sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de incidente", señala el líder de Vox, que espera que el procedimiento electoral "siga como ha sido siempre": "Hoy hay un recuento que aparece en las televisiones, que es a través de ordenador, que es de carácter digital, y el miércoles o jueves las juntas electorales provinciales vuelven a recontar las actas de cada mesa. Y es donde el resultado electoral queda absolutamente certificado".

Abascal ha insistido en esa participación "masiva" y que la gente pueda ejercer el derecho al voto "en libertad". "Yo doy por bueno que los españoles voten en libertad y que puedan votar masivamente. Me parece que una votación masiva legitima la democracia, es el mayor ejercicio de la soberanía que pueden hacer los españoles y es lo único que quiero desear esta mañana", ha añadido.

Para Abascal, esa participación masiva no tendría que beneficiar a la izquierda, sino "al pueblo", y tacha de "hipótesis" y "elucubración" ese pensamiento. El líder de Vox ha aprovechado para agradecer "el respaldo de muchos amigos de todo el mundo" y opina que una participación masiva "pasa por encima de cualquier tipo de trampa, grande o pequeña, o de cualquier tipo de intimidación".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido