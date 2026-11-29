Los detalles El suceso ha tenido lugar en el colegio del distrito barcelonés de Nou Barris. A pesar de que se le ha aplicado el RCP, no se ha podido salvar su vida.

Una persona de 88 años ha fallecido este domingo por un paro cardiorrespiratorio mientras acudía a votar en un colegio electoral de Barcelona durante las elecciones generales del 29N. El incidente ocurrió en un colegio del distrito de Nou Barris, según informaron fuentes municipales. A pesar de que se le aplicó reanimación cardiopulmonar, no se pudo salvar su vida. Tras el suceso, el colegio electoral de Nou Barris continúa abierto con normalidad, permitiendo que los ciudadanos sigan votando en esta jornada en la que más de 38 millones de españoles están llamados a las urnas para elegir al nuevo Gobierno.

Un hombre de 88 años ha fallecido este domingo por un paro cardiorrespiratorio cuando ha acudido a votar a un colegio electoral de Barcelona en las elecciones generales del 29N.

Fuentes de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han informado a EFE de que el suceso ha ocurrido pasadas las 15:00 horas en el Instituto Carrasco i Formiguera, ubicado en el distrito barcelonés de Nou Barris.

En ese momento, el hombre ha comenzado a encontrarse mal en la sede del colegio. Tras ello, han acudido al lugar sanitarios del SEM, quienes a pesar de realizarle el RCP, no han podido hacer nada por salvar su vida.

Tras lo ocurrido, el colegio electoral de Nou Barris sigue abierto con normalidad para que la gente pueda ir a votar este 29N, una jornada en la que más de 38 millones de españoles están llamados a las urnas para elegir el nuevo Gobierno.

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