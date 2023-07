Alberto Núñez Feijóo ha explicado la razón por la que ha decidido hacer un parón de esta jornada en su campaña electoral a pesar de encontrarse ya en la recta final. El líder del PP ha aclarado que, tras su entrevista en Espejo Público, sufrió "un tirón en la espalda".

"Llevo tres semanas sin hacer deporte y lo pasé mal", ha indicado. Además, ha destacado que, a pesar de eso, siguió adelante con el acto que tenía programado en Mallorca después de que le inyectasen Urbason.

Ahora, ha confesado que está intentando recuperarse de la lumbalgia que padece, motivo por el que ha decidido no seguir con los actos que tenía hoy programados. "Acabo de venir del fisioterapeuta y a las 19:00 voy a Valencia", ha explicado, asegurando que el tirón se debe a que lleva tres semanas sin hacer deporte.

Además, ha reconocido que tanto él como su equipo han decidido que no realizará ningún mitin en las Islas Canarias debido al incendio de La Palma. "Está ardiendo y no me parece razonable", ha confesado.

Pese a su lumbalgia, el líder del PP ha asegurado que intentará acabar la campaña "con o sin dolor".