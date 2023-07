El presidente del Partido Popular y candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de su decisión de no asistir al debate a tres de RTVE. "Soy previsible y es un debate que interesa a alguien, no a todos", ha esgrimido el dirigente en una entrevista concedida al presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, donde ha expuesto sus razones.

"Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no van a tener 176 diputados. Para complementar esos diputados, necesitan a ERC, Bildu y a cualquier minoría que pueda ayudarles", ha comenzado, dando por hecho que el bloque progresista no obtendrá los números suficientes para gobernar y que necesitará del apoyo de las formaciones vasca y catalana para alcanzar los diputados necesarios. En este sentido, no ha dudado en asegurar que el Ejecutivo "ha vetado que PNV, ERC y Bildu están en el debate".

"El Gobierno ha vetado la posibilidad de que debatan los siete partidos que juegan en esa posible alternancia política", ha reiterado Feijóo, obviando que RTVE celebró recientemente otro debate a siete con los portavoces de todas las formaciones en el que sí participaron las mencionadas formaciones. Así, se ha limitado a decir que "si lo que quieren debatir son los socios de gobierno entre sí puede ser entretenido escuchar a Díaz criticar a Sánchez, y a la vez escuchar a Sánchez que gobernará con Díaz".

Ferreras le ha preguntado en este momento si teme acudir al debate por si le preguntan sobre su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, algo que el candidato popular ha negado asegurando que "ya ha dado todas las explicaciones de lo que ocurrió en el Parlamento Gallego". Ante la repregunta del presentador de Al Rojo vivo, Feijóo ha negado que tuviera constancia de que Dorado era narcotraficante justificándose en que "ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet".