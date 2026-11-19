Los detalles A su llegada a un mitin de campaña, el presidente de la Junta y líder del PP andaluz ha sido preguntado por las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso definiendo Andalucía durante los gobiernos del PSOE. Ha guardado silencio.

En un acto de campaña en Jerez, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, instó a no confiarse de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Recordó que en las elecciones generales de 2023 no se logró el cambio de gobierno deseado, y enfatizó la importancia de salir a votar con fuerza para evitar repetir la situación. Moreno Bonilla calificó estos comicios como "históricos", afirmando que "nos jugamos un país". Criticó al presidente actual por faltar al respeto y vulnerar normas, y defendió la intervención de Alberto Núñez Feijóo en el debate como representante del futuro y la honestidad. Al ser preguntado por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre Andalucía, prefirió no responder.

"No nos confiemos". Este es el mensaje que más ha llamado la atención entre las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha participado en un acto de campaña en Jerez con la vista ya puesta en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El líder del PP andaluz ha querido recordar que en las anteriores elecciones generales, las celebradas en 2023, no se consiguió el cambio de gobierno buscado. "En el 23 no se produjo. Que no vuelva a pasar lo mismo", ha pedido al entender que "cuatro años más no podemos soportarlo". "El 29N, salir a tope".

Y es que, Moreno Bonilla cree que el 29N "nos jugamos un país, nos jugamos España". "Son históricas". Así ha definido este jueves el líder del PP en Andalucía los comicios.

En Jerez ha asegurado que nunca habíamos tenido "un presidente que faltara tanto al respeto y vulnerara las normas", que haya puesto "palos en las ruedas" durante ocho años. Por ello, ha defendido que "el 29N tenemos que castigar electoralmente al que no lo ha hecho bien".

Feijoo en el cara a cara

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha destacado este jueves la importancia de que Alberto Núñez Feijóo intervenga el primero en el debate, en el cara a cara definitivo, con Pedro Sánchez.

Es más, cree que Feijóo representará en este debate el "futuro, la sensatez y la honestidad frente a los 8 años" de Gobierno de Sánchez.

"Vemos que Bildu no deja hacer campaña a un chico que va con toda la ilusión en Guipúzcoa", también ha denunciado. Pero se muestra con esperanza para que el 29 de noviembre veamos "el final de un mal Gobierno de un presidente que no ha estado a la altura de España". "No merece seguir siéndolo quien no es capaz de proteger a España o de impulsarla; no se lo merece".

A su llegada a un mitin de campaña, el presidente de la Junta y líder del PP andaluz ha sido preguntado por las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso definiendo Andalucía durante los gobiernos del PSOE.

De hecho, laSexta le ha preguntado varias veces por este asunto, pero Moreno Bonilla ha preferido no contestar y reírse. Solo ha pronunciado unas palabras para decir que estaba allí para asistir a un mitin.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido