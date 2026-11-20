Los detalles La mayoría de los vecinos tienen las mismas necesidades: tener más servicios para atraer también a más población y así mejorar su calidad de vida.

laSexta ha explorado las demandas de los habitantes de la España vaciada, donde reside menos del 3% de la población. En Las Navas de Jadraque, Guadalajara, Ruth solicita mejores servicios e infraestructuras educativas, ya que su hija recorre 80 kilómetros diarios para asistir al colegio. En Cogolludo, Pablo pide mejorar las comunicaciones para teletrabajar, mientras que Juan y Luis reclaman gestiones más accesibles y atención presencial. Carmen destaca la necesidad de más guarderías, y Ramón insiste en la importancia de generar empleo para fijar población. Nacho subraya la falta de servicios sanitarios adecuados, como rayos X en Sigüenza. Estas demandas reflejan las necesidades urgentes de esta región.

laSexta ha vuelto a sacar la pizarra del voto, esta vez para ver qué piden a los políticos los ciudadanos de la España vaciada, en la que vive menos del 3% de los españoles.

El primer destino es Las Navas de Jadraque, en Guadalajara, que tiene a 30 personas empadronadas en el municipio. El problema es que al llegar no hay nadie que pueda sujetar la tiza y escribir sus reclamaciones.

Finalmente, encontramos el bar de Ruth, que pide "más servicios y de mejor calidad". También infraestructuras para la educación porque "mi hija va 40 kilómetros al colegio de ida y otros 40 de venida".

Nos recomienda ir a Cogolludo. Allí, Pablo pide mejorar las comunicaciones para poder teletrabajar. "No puedes hacerlo en condiciones porque se te cae, vuelves a empezar...", comenta. Juan asegura que necesitan "de todo", pero, sobre todo, facilidad en las gestiones.

"Cada vez que me tengo que desplazar, son 100 kilómetros", critica. Además, Luis pide que no sean telemáticas, sino que haya más atención presencial. "Pides una consulta y es 'usted por internet'. Pero que yo no sé internet, no hay ninguna ley que me obligue a saber internet", exclama.

Carmen reclama "más guarderías", mientras que para Ramón, hay dos básicos: "Gente y trabajo". "Si tienen trabajo, no se van por ahí", argumenta. Así habrá también más servicios. "Al haber poca gente, pues si antes venía el butano tres días a la semana, ahora viene uno", expone una vecina.

También hay quien cree necesitar poco. "Yo nada más que salud y trabajo", declara un trabajador. Pero para que haya salud, son necesarios servicios. "¿Qué necesita la España vaciada? Por ejemplo, sanidad. Yo vivo en Sigüenza y no hay un aparato de rayos X en toda la zona. Tenemos que desplazarnos a Guadalajara", cuenta Nacho.

Es una España práctica y sencilla. Vaciada de gente, pero llena de necesidades de las que los candidatos deben tomar nota para el 29N.

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