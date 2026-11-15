De más impuestos "a los de arriba" a "la unión de amistad": las promesas de Pedro Sánchez en su programa electoral para el 29N

¿Qué podemos esperar? El presidente, en un acto en Madrid, se ha comprometido a poner más tasas a los rentistas y a blindar en la Constitución la revaloración de las pensiones y el derecho al aborto. Para esto, necesitaría una amplía mayoría en el Congreso.

La campaña electoral ya está en marcha. Rumbo al 29 de noviembre. Rumbo al día en que los españoles y las españolas están llamados a las urnas para decidir qué Gobierno quieren. Los candidatos y las candidatas están de mitin en mitin yendo de ciudad en ciudad, con el PSOE presentando un programa electoral que ha llamado 'La fuerza de la gente' en el que están las promesas de Pedro Sánchez.

En el que están sus compromisos, algo que para él tiene la misma fuerza que una promesa. "Compromiso adquirido, compromiso cumplido", ha dicho desde Alcorcón. Ha sido uno de sus mensajes en un acto en el que ha dejado una frase: "Que me escuchen los de arriba".

Y sí, han de escucharle porque se ha comprometido en más impuestos para ellos: "A los que tengan viviendas vacías, las usen para aparamentos turísticos o a los que tengan precios de alquiler inasequibles para la clase media y trabajadora de nuestro país. Les vamos a poner más impuestos".

El siguiente de los compromisos de Sánchez va a estar más complicado. "Vamos a blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones y el derecho de las mujeres a abortar", ha afirmado el presidente. Sin embargo, para ello habrá que tocar la Carta Magna y hace falta una mayoría muy holgada en el Congreso, algo que está por ver que pueda pasar el 29 de noviembre.

El tercer compromiso es lo que ha llamado "la unión de amistad": "Incorporaremos algo que es muy bonito en el Código Civil".

Esto viene a ser una figura para reconocer las relaciones de cuidado entre amigos que no son ni pareja ni familiares.

Pero Sánchez no se ha quedado ahí. Entre otros compromisos, más protección social para los autónomos, nuevos permisos paternos o rebajar la edad de voto a los 16.

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