Entre líneas Manuela Carmena, Carolina Bescansa, Ramón Espinar, Tania Sánchez y Alberto Garzón están entre los firmantes de un manifiesto en el que instan a la ciudadanía a votar a Frente Amplio, el partido que creen que "mejor se ocupará de cuidar la democracia, nuestros derechos y libertades".

A pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, miembros de Podemos y confluencias como Más Madrid han lanzado un manifiesto apoyando al Frente Amplio. Firmado por figuras como Manuela Carmena, Carolina Bescansa y Alberto Garzón, entre otros, el documento cuenta con más de 70 firmantes que formaron parte del primer Consejo Ciudadano de Podemos. El manifiesto enfatiza su apoyo al Frente Amplio y alianzas territoriales, argumentando que esta formación protegerá la democracia y los derechos sociales. Critican promesas vacías de otros partidos y destacan la importancia de decisiones firmes en el gobierno.

A escasos tres días de que se celebren las elecciones generales del 29 de noviembre, decenas de miembros de Podemos y de confluencias como Más Madrid han publicado un manifiesto en el que piden abiertamente el voto para Frente Amplio de cara a estos comicios.

El manifiesto está firmado, entre otras personas, por la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, Carolina Bescansa, cofundadora de Podemos; Ramón Espinar, Tania Sánchez, Alberto Garzón o la eurodiputada Tania González Peñas, entre muchos otros. En total hay más de 70 personas que formaron parte del primer Consejo Ciudadano de Podemos a nivel estatal o de distintos Consejos Ciudadanos. También encontramos concejales como Inés Sabanés o Guillermo Zapata.

"Nosotros y nosotras, que fuimos protagonistas de la historia de este país de la mano de Podemos y de las candidaturas del cambio a partir de 2014, en diferentes responsabilidades y papeles, sentimos la obligación de hacer público nuestro apoyo al Frente Amplio y a las diferentes alianzas territoriales como Compromís-Front Valencià, Ara Més-Front Ampli y Unidad del Pueblo Canario", comienza este manifiesto.

Lo hacen, dicen, desde su "trayectoria compartida y los distintos caminos recorridos desde entonces". "A todas las que os sentisteis representadas en la movilización política y electoral que inició Podemos en 2014, os pedimos el voto a Frente Amplio para el próximo domingo, en el que se decide mucho más que nuestra representación en cortes generales", prosigue el texto.

"Del cuestionamiento a la democracia y sus valores fundantes de igualdad y libertad, no nos protegen las promesas vacías ni las recetas caducas de partidos que nunca cumplen, sino las decisiones firmes de quienes han llegado al Gobierno con nuestro apoyo: subir el salario mínimo, regular el mercado laboral, obligar a las grandes tecnológicas a cumplir la ley, dialogar con todos los territorios y proteger a la mayoría social de los abusos de los nuevos oligarcas inmobiliarios, sanitarios y tecnológicos", añaden.

Es por eso, concluyen, que votarán al Frente Amplio, porque será la formación —defienden— que "mejor se ocupará de cuidar la democracia, nuestros derechos y libertades".

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