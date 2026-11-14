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laSexta triunfa como la casa de los debates y logra 4 millones de espectadores en 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa'

Los detalles El espacio, moderado y dirigido por Ana Pastor, ha resultado un éxito con un gran 11,9% de share y más de 1.300.000 espectadores de media.

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laSexta ha emitido este viernes el primer debate electoral en televisión de la campaña de las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre con la participación de Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), Pablo Bustinduy (Frente Amplio) y José María Figaredo (Vox).

Y 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', moderado por Ana Pastor, ha resultado un éxito con un gran 11,9% de share y más de 1.300.000 espectadores de media.

De hecho, durante la emisión del formato se han llegado a superar los cuatro millones de espectadores únicos.

El debate estuvo marcado por la defensa de Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy de las medidas del Gobierno durante esta legislatura ante los ataques de Juan Bravo con un José María Figaredo abanderando un discurso antimigratorio.

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