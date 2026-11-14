laSexta triunfa como la casa de los debates y logra 4 millones de espectadores en 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa'

Los detalles El espacio, moderado y dirigido por Ana Pastor, ha resultado un éxito con un gran 11,9% de share y más de 1.300.000 espectadores de media.

laSexta ha emitido el primer debate electoral televisado de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre, con la participación de representantes de PSOE, PP, Frente Amplio y Vox. Moderado por Ana Pastor, el programa "laSexta Debate: hablamos de lo que importa" logró un 11,9% de share y una audiencia media de más de 1.300.000 espectadores, alcanzando picos de más de cuatro millones de espectadores únicos. Durante el debate, Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy defendieron las medidas del Gobierno actual, mientras que Juan Bravo criticó dichas políticas y José María Figaredo presentó un discurso antimigratorio.

laSexta ha emitido este viernes el primer debate electoral en televisión de la campaña de las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre con la participación de Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), Pablo Bustinduy (Frente Amplio) y José María Figaredo (Vox).

Y 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', moderado por Ana Pastor, ha resultado un éxito con un gran 11,9% de share y más de 1.300.000 espectadores de media.

De hecho, durante la emisión del formato se han llegado a superar los cuatro millones de espectadores únicos.

El debate estuvo marcado por la defensa de Carlos Cuerpo y Pablo Bustinduy de las medidas del Gobierno durante esta legislatura ante los ataques de Juan Bravo con un José María Figaredo abanderando un discurso antimigratorio.

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