El politólogo del CSIC Ignacio Jurado analiza las claves de la participación que se prevé alta en las elecciones del 29N, sin embargo, advierte sobre la dificultad de prever a cuál de los dos bloques beneficiará un mayor volumen de voto.

Se prevé que estas elecciones del 29N tengan una alta participación, pero ¿a quién favorece realmente esa alta participación: al bloque de la derecha o al bloque progresista?

Ignacio Jurado, politólogo del CSIC, admite que es "difícil" dar una respuesta contundente. "Antes de la campaña, ya veíamos que parecía que iban a ser unas elecciones de alta participación y veíamos más movilizada a la derecha y podíamos pensar que esa alta participación se estaba expresando en mayor voto de la derecha"

Sin embargo, "a medida que ha ido avanzando la campaña, lo que hemos estado viendo es que la izquierda también se estaba movilizando y estaba también empujando hacia una mayor participación". Por ende, insiste el experto en que es difícil saber, en esta ocasión, a quién puede favorecer.

Además, haciendo un repaso histórico, "tenemos patrones que incluso pueden ser un poco contradictorios", explica Jurado. "Es cierto que generalmente cuando ha habido más participación ha sido más probable que sean unas elecciones de cambio, esto es, normalmente cuando hay cambio de gobierno suele haber más participación, pero también históricamente ha habido elecciones con más participación que han favorecido a la izquierda".

Ahora bien, según analiza el politólogo, "a diferencia de otras elecciones en las que podemos ver en qué dirección va el aumento de la participación, en estas elecciones yo creo que está menos claro".

Probablemente, eso sí, "vamos a tener unas elecciones de alta participación, pero es difícil decir esa alta participación en qué dirección se va a manifestar: si hacia unas elecciones de cambio o hacia una movilización final de la izquierda que permita evitar el cambio de Gobierno", concluye Jurado.

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