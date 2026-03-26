La Junta Electoral Central suspende el uso del DNI digital para votar en las elecciones al no considerarlo seguro

Los detalles La JEC argumenta que toma esta decisión "para asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral".

La Junta Electoral Central ha decidido suspender el uso de las aplicaciones miDNI, el DNI digital y miDGT para la identificación de votantes en las elecciones, hasta que se garantice la seguridad en la verificación de identidad. Esta medida responde a una solicitud del PP, que expresó dudas sobre la autenticidad de los documentos con códigos QR. La JEC busca asegurar la confianza ciudadana en el sistema electoral, considerando escritos de diversas instituciones, incluyendo la Junta de Andalucía. Se suspenden acuerdos previos que permitían el uso de estas aplicaciones para votar, ante la preocupación de que generen desconfianza.

La Junta Electoral Central ha acordado este jueves suspender el uso de las aplicaciones miDNI, el DNI digital y miDGT, el carné de conducir digital, para la identificación de votantes en las urnas electorales hasta que se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura.

El PP había solicitado esta mañana la suspensión ante las dudas de que no se pueda comprobar de forma fidedigna la autenticidad del documento con un código QR actualizado.

La JEC ha informado que ha tomado esta decisión "para asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral" y a la vista de los escritos presentados por el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía -comunidad que el próximo 17 de mayo celebra elecciones-, la Dirección General de Política Interior, el Partido Popular y otros.

Tras esto, se suspenden los acuerdos suscritos el 16 de febrero 2023, el 18 de septiembre de 2025 y el 5 de marzo de 2026, por los que se permitía la utilización de las aplicaciones miDGT y miDNI por parte de los electores en el momento de depositar su voto, presencialmente o por correo.

Según el PP, el sistema electoral español funciona bien, pero esta iniciativa del Gobierno, "sin las verificaciones necesarias", está generando problemas y desconfianza. Según apuntan, ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales.

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