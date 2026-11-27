El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez (i) y el presidente del Partido Popular y candidato Alberto Núñez Feijóo

Los detalles Feijóo evita hablar de pucherazo después de las distintas decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central sobre la 'ley de nietos', pero se mostró convencido de que, "si Sánchez pudiera hacer trampas, las haría".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, predijo que el presidente Pedro Sánchez podría sentarse en el banquillo "como mínimo en calidad de testigo" debido a casos de corrupción del PSOE. En una entrevista en la Cadena COPE, Feijóo criticó a Ada Colau y al Frente Amplio por haber "silenciado" la corrupción durante el gobierno de coalición. Además, acusó a la izquierda de priorizar cargos sobre el servicio al país. Feijóo evitó hablar de pucherazo, pero afirmó que Sánchez haría trampas si pudiera. De llegar a La Moncloa, prometió despolitizar instituciones, garantizar medios neutrales, reformar la vivienda y priorizar las pensiones.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, auguró este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se sentará en un banquillo "como mínimo en calidad de testigo" y acusó a Frente Amplio de haber "convivido" con la corrupción del PSOE y haberla "silenciado" durante sus años en el Gobierno de coalición.

Así se pronunció en una entrevista en la Cadena COPE, en la que hizo balance del debate electoral de anoche y se reafirmó en el fondo de sus palabras a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, después de la polémica suscitada por haberle espetado que había estado "calladita" ante la corrupción.

Feijóo reprochó a Colau que pareciera inaugurar una nueva legislatura que quiere construir junto al PSOE sin hacerse cargo de los ocho años de gobierno de los socialistas con las formaciones a su izquierda. A su juicio, a los dirigentes de Sumar les han interesado más los cargos que servir al país.

"Esta izquierda ha convivido con la corrupción, se ha acostumbrado a ella y la ha silenciado", sentenció el candidato popular, que reiteró que en el "Frente Estrecho" han estado "calladitos y calladitas" durante toda la legislatura. Preguntado por la corrupción, vaticinó además que Sánchez acabará teniendo que declarar ante la Justicia "como mínimo en calidad de testigo" en alguna de las causas abiertas al PSOE.

Por otro lado, evitó hablar de pucherazo después de las distintas decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central (JEC) en relación con la 'ley de nietos', pero se mostró convencido de que, "si Sánchez pudiera hacer trampas, las haría". Por otro lado, a dos días de las elecciones generales, el presidente del PP aseguró tener claras sus prioridades si llega a La Moncloa y expresó su voluntad de ejecutarlas con rapidez.

Entre ellas, destacó la despolitización de las instituciones, la garantía de la neutralidad y la veracidad de los medios de comunicación públicos y las reformas legislativas en materia de vivienda.

Por último, Feijóo calificó las pensiones como un asunto "absolutamente sagrado" y se comprometió a priorizar su revalorización conforme al IPC y a garantizar la viabilidad del sistema para las generaciones más jóvenes, tras cifrar en más de 50.000 millones de euros su "agujero".

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