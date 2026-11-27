La politóloga sostiene que "Colau era de los cuatro la candidata que partía de una posición mucho más débil". Según ha señalado, tenía que encontrar un discurso propio y diferenciado.

La politóloga del CSIC Sandra León ha analizado en Al Rojo Vivo el debate electoral y el enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, después de que el líder del PP se dirigiese a la candidata del Frente Amplio con un "y usted, calladita". León considera que Colau afrontaba el encuentro desde una posición especialmente complicada, pero cree que consiguió salir airosa del desafío.

"Colau era de los cuatro la candidata que partía de una posición mucho más débil", ha explicado. Según ha señalado, tenía que encontrar un discurso propio y diferenciado, pero sin dejar de reconocer que forma parte de una coalición que ha estado en el Gobierno. Un equilibrio que, a su juicio, suponía un reto mayor que el del resto de candidatos.

Por eso, la politóloga considera que, dadas esas circunstancias, Colau "ha hecho lo mejor que se podía hacer". Además, León discrepa de quienes restan importancia al impacto que puede tener su actuación en las urnas. Ha apuntado que el Frente Amplio puede recuperar parte del voto que actualmente se dirige a otras formaciones, entre ellas partidos regionalistas como Esquerra Republicana o Adelante Andalucía.

En este sentido, ha destacado que atraer incluso a un porcentaje reducido de esos votantes puede resultar determinante para ensanchar el bloque de izquierdas, ya que permitiría una mejor "capitalización del voto", es decir, mejorar la relación entre los votos obtenidos y los escaños conseguidos.

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