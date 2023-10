El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este miércoles que en las elecciones generales del pasado 23 de julio le penalizaron sus pactos con Vox en varias comunidades autónomas. El 'popular' ha hecho estas declaraciones en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, donde ha asegurado que ellos no querían estos pactos, pero que lo hicieron para evitar una repetición electoral: "Pensamos que era mejor asumir el desgaste". El periodista Carlos Alsina le ha recordado que este mismo argumento usaría Pedro Sánchez para pactar con Junts, provocando un tenso momento.

"¿Yo quiero pactar con Vox? Evidentemente, no. Es evidente que antes de repetir elecciones en Valencia o Extremadura, pensamos que era mejor asumir, a pesar de que estuviéramos en campaña electoral, el desgaste y darle un gobierno estable" a estas comunidades, ha defendido el presidente del PP. A renglón seguido, ha afirmado que su pacto con la ultraderecha, probablemente, les ha "costado diez diputados y, por lo tanto, la mayoría absoluta".

"Ahora yo estoy aquí dándole las explicaciones de lo que ha ocurrido y se lo digo con total tranquilidad. Pero siempre tenemos la posibilidad de pactar con Junts". A esto Alsina, le ha contestado que "el argumento que va a utilizar el presidente Sánchez es un poco parecido a esto": "'Antes de repetir elecciones, hay que darle estabilidad a este país. Y si hay que tragar con Junts, pues se traga aunque no queramos'". El líder del PP, ante esta aportación, se le ha notado visiblemente incómodo, recogiendo los papeles que tenía encima de la mesa. "Sin ninguna duda, de argumentos estamos sobrados", ha añadido Feijóo, provocando la risa del periodista.

Pese a echar la culpa a sus pactos con Vox, ha asegurado que no le incomoda una foto con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la manifestación contra la amnistía que el próximo 8 de octubre se celebra en Barcelona. "Hay fotos mías con el señor Abascal saludándonos en el Congreso de los Diputados. Yo le agradezco públicamente sus votos porque sin los 33 escaños de Vox yo no me hubiera podido presentar a la investidura y sin los 33 votos favorables de Vox yo no hubiera podido ser presidente del Gobierno", ha declarado Feijóo.

Feijóo ha insistido en que agradece "mucho" los "votos incondicionados" de Vox y que ese partido asumiese "no estar en el Gobierno" en caso de ser investido presidente y llegar al Palacio de la Moncloa. En cuanto a si cree que el rechazo a Vox es lo que finalmente salvó a Pedro Sánchez en las generales del 23 de julio, Feijóo ha señalado que el objetivo del líder del PSOE "no es que no gobierne Vox" sino que "no gobierne el PP" y ha añadido que el partido de Abascal es un "salvavidas fantástico" para Sánchez.