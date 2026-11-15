Feijóo no alza la bandera de España en Santander pero sí la de la integridad territorial: "Un buen presidente no vive de espaldas a su pueblo"

¿Qué ha dicho? El líder del PP y candidato a las elecciones del 29N carga de nuevo contra el Gobierno y les acusa de "felicitar a un país invasor, empobrecer a los españoles y convertir la vivienda en un lujo".

En un acto de campaña en Santander, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de no estar presente en momentos clave y de vivir "de espaldas" a las necesidades del país. Feijóo prometió que, como líder del Ejecutivo, sería el primero en llegar y el último en irse ante cualquier problema. Destacó la importancia de recuperar el valor de la palabra y cumplir las promesas. Además, abogó por un gobierno que gobierne para todos los españoles, sin divisiones, y que esté presente para proteger y apoyar, no solo para recaudar. Feijóo también criticó a Sánchez por su supuesta ausencia en eventos importantes y su enfoque divisivo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, ha dicho, "jamás ha estado presente cuando ha hecho falta arrimar el hombro, jamás ha estado presente". "Y eso no se olvida. Un buen presidente no vive de espaldas", ha manifestado en un acto de campaña en Santander donde ha asegurado que él, como líder del Ejecutivo, será "el primero en llegar" y el último en irse cuando haya un problema.

"Aquí estoy para lo que necesite mi nación. Estaré siempre presente, presente para dar la cara y para defenderla, fuera de España y, por supuesto, dentro. Y también estará presente el Estado, presente para proteger, no solamente para recaudar, y presente siempre para apoyar y jamás para robar", ha asegurado.

Así, el candidato del Partido Popular ha enumerado las cosas que considera que "necesita" España. "Lo primero es recuperar el valor de la palabra, sin falsos cambios de opinión, sin peros, sin mentiras; que lo que se diga sea verdad y que lo que se prometa, una vez prometido, hay que cumplirlo", ha señalado.

En segundo lugar, ha declarado, España "necesita un gobierno que piense en todos, sin muros, sin bandos, sin españoles de primera y de segunda". "¿Qué clase de persona busca sobrevivir a base de enfrentar a la sociedad? Sánchez no quiere ganar las elecciones, sino que quiere ganarle a la mitad de España, y eso no lo vamos a consentir. Nosotros vamos a gobernar para toda España, no para la mitad, no para enfrentar, no para la trinchera", ha aseverado.

Además, el 'popular' ha subrayado que España "necesita un gobierno presente, que no se esconda, que no huya". "Sánchez ni estuvo en el funeral por las víctimas de Urda, ni en el de las víctimas de Adamuz". "Huyó de Paiporta y se fue de vacaciones con Ceuta", ha denunciado.

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