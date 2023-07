La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y actualmente candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno el próximo 23 de julio, Yolanda Díaz, ha vuelto a ser rotunda en sus críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien recientemente tachó de "mentiroso compulsivo". En Al Rojo Vivo, la líder de izquierdas ha asegurado que su rival "hace de la mentira el arte de gobernar y no tiene escrúpulos", y ha ahondado en las razones por las que así considera al dirigente de derechas.

"Es capaz de utilizar frente a un adversario cualquier mentira sabiendo que es falso para ganar, y esto en democracia es una indecencia", ha denunciado Díaz, quien ha relatado ante Antonio García Ferreras que durante su tiempo como parlamentaria gallega llegó a regalarle a Feijóo un ejemplar de 'El arte de la mentira política', de Jonathan Swift, porque, según ha añadido, es así "como trata Feijóo a la ciudadanía en su país", añadiendo que este cree que "se puede mentir sin rubor y hacer de la mentira un proyecto político".

Unas prácticas que ya ha llevado a cabo "en Galicia con toda y cada una de las materias", ha puntualizado la candidata de Sumar, ahondando en esta cuestión con el ejemplo de la fusión de las cajas gallegas. "Los informes desaconsejaban la fusión de las cajas gallegas. Pero por intereses mintió, realizó la fusión y se cargó unas cajas centenarias, provocando miles de despidos y de recursos públicos para las indemnizaciones de los trabajadores; un dispendio de 1.000 millones de euros", ha detallado Díaz.

Ante sus afirmaciones, Ferreras le ha preguntado: ¿cómo es posible entonces que haya conseguido cuatro mayorías absolutas? La ministra no ha dudado en su respuesta: "Los gallegos lo ven y lo conocen muy bien, pero Feijóo tiene una protección mediática en Galicia que no tiene en España". A esta aseveración, ha añadido que "lo que le ha pasado en la Televisión Pública Española no le pasa en Galicia", refiriéndose al dato falso que el candidato del PP repitió en distintos espacios sobre la revalorización de las pensiones hasta que una periodista lo desmintió.

En esta línea, la vicepresidenta también ha denunciado la ausencia de Feijóo en el debate a tres de RTVE: "Hoy Feijóo ha demostrado que había un debate al que no tenía miedo y fue, otro al que le tiene miedo y al que no va a ir". Una decisión que critica tajante Yolanda Díaz, quien ha admitido que "le encantaría debatir con Feijóo sobre su proyecto de país, que se desconoce, y sobre sus mentiras". No obstante, ha realizado autocrítica frente a los datos positivos del PP en campaña: "Siempre digo que si ellos ganan es que nosotros lo estamos haciendo mal".