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Siniestro mortal

Un parte de incidencias de Adif sobre el accidente de Urda desvela que hasta cuatro sistemas fallaron antes del choque

El contexto Según adelanta 'ABC', la caída en el sistema LZB se vio agravada de forma simultánea por problemas en las transmisiones, cortes de tensión eléctrica y fallos en las comunicaciones del sistema que permite comunicarse a maquinistas con mantenimiento y puesto de mando.

Un parte de incidencias de Adif sobre el accidente de Urda desvela que hasta cuatro sistemas fallaron antes del choque. Un parte de incidencias de Adif sobre el accidente de Urda desvela que hasta cuatro sistemas fallaron antes del choque.Reuters
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Hasta ahora solo conocíamos un sistema caído como causa del accidente ferroviario de Urda que ya se salda con al menos 69 muertos, pero lo cierto es que podrían haberse producido una serie de incidencias en cadena, concretamente cuatro.

Un parte de incidencias de Adif sobre el siniestro desvela que hasta cuatro sistemas fallaron antes del choque entre el Iryo y el Alvia. Así lo ha adelantado este sábado el diario 'ABC', que ha tenido acceso a documentación interna donde se detalla que el fallo principal en la caída del sistema de seguridad LZB se vio agravado de forma simultánea por otro problemas al paso de los trenes en el tramo comprendido entre Mora y Orgaz y Urda.

Así, con el LZB inoperativo y dejando esa zona sin protección automática, se produjeron en cadena problemas en las transmisiones, cortes de tensión eléctrica y fallos en las comunicaciones del sistema GSM-R, que permite comunicarse a maquinistas con mantenimiento y puesto de mando.

Pese a estos fallos de comunicación sí se ha podido saber que el maquinista del Iryo pudo contactar con Atocha, como se desvelaba en los audios publicados tras el mortal accidente. En cuanto al sistema GSM-R, se encarga de dar la posición de los trenes en todo momento. Un básico.

El informe al que ha tenido acceso el citado medio está fechado del día del siniestro a las 9:39 horas (el accidente se produjo a las 8:53) detalla, además, que los problemas comenzaron sobre las 8:30 horas, cuando el mencionado sistema LZB sufrió la caída generalizada en ese tramo.

Varios sistemas de seguridad, eléctricos, técnicos, informáticos y no humanos, que fallaron en ese punto en ese periodo de tiempo pese a la insistencia del ministro Óscar Puente en deslizar que la culpa fue de alguno de los trabajadores y no del fallo de un sistema, según se ha podido conocer estos días, pendiente de renovación y anticuado.

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