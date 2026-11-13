LASEXTA DEBATE
Las caras de Bustinduy al escuchar a Figaredo mezclar pensiones e "inmigración masiva": "Ha estancado los salarios"
Los detalles El portavoz de campaña de Frente Amplio no ha podido evitar reaccionar después de que el miembro de Vox mencionase la "inmigración masiva" y la "mano de obra barata". "Hay españoles dispuestos a trabajar en la construcción, pero se van a Suiza porque pagan más", ha afirmado.
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Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio, ha mostrado su desacuerdo con los comentarios de José María Figaredo, de Vox, sobre las pensiones y la inmigración masiva durante un debate en laSexta. Figaredo ha argumentado que la clave para garantizar el sistema de pensiones es una economía basada en la industria y la tecnología, criticando la dependencia de la inmigración y la mano de obra barata. Además, ha señalado que muchos españoles emigran a países como Suiza o Dinamarca para trabajar en la construcción debido a mejores salarios. Bustinduy ha respondido a las afirmaciones de Figaredo sobre las intenciones de Vox de privatizar y recortar, recordándole que él mismo había hecho esos comentarios previamente.
* Resumen supervisado por periodistas.
Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de Frente Amplio, ha reaccionado de manera evidente con sus gestos a las palabras de José María Figaredo sobre las pensiones. El miembro de Vox, en su intervención, ha vuelto a mencionar la "inmigración masiva" en el debate de laSexta.
"La clave para garantizar el sistema de pensiones en España es tener una economía que crezca, basada en la industria y en la tecnología. La economía que proponen estos señores se basa en la inmigración masiva y en la mano de obra barata, que dicen incluso que es lo que la patronal quiere".
"Cómo pueden decir que no hay trabajo si el 50% de extracomunitarios en edad de trabajar no está afiliada a la seguridad social. Hay españoles que se van fuera, a Suiza o a Dinamarca, a trabajar en la construcción", ha expresado.
Y ha insistido en la "inmigración masiva", a la que acusa de haber provocado "un estancamiento en los salarios": "Hay españoles dispuestos a trabajar en la construcción, pero se van a Suiza porque pagan mucho más".
"Estos señores dicen que Vox quiere privatizar y recortar, y es mentira", ha afirmado Figaredo, encontrando respuesta en Bustinduy: "Pero si eso lo has dicho tú".
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