Ver en directo el debate de laSexta con Cuerpo (PSOE), Bravo (PP), Figaredo (Vox) y Bustinduy (Frente Amplio)

Los detalles Siga en directo online el debate electoral de laSexta 'Hablamos de lo que importa', moderado por Ana Pastor y con los candidatos Carlos Cuerpo (PSOE), Pablo Bustinduy (Frente Amplio), Juan Bravo (PP) y José María Figaredo (Vox).

Este viernes, laSexta acoge el primer gran debate de la campaña para las elecciones del 29 de noviembre. Participarán el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por el PSOE; Juan Bravo, por el PP; José María Figaredo, de Vox; y Pablo Bustinduy, por Frente Amplio. Ana Pastor moderará el debate de 90 minutos, donde se abordarán temas cruciales para los ciudadanos, como las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda, el acceso a la vivienda, las pensiones y las protestas que llevaron a la huelga general del 11N, con especial atención a los asuntos económicos.

Este viernes se celebra en laSexta el primer gran debate dentro de la campaña para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es el representante del PSOE en este debate en el que se enfrenta a Juan Bravo por el PP, José María Figaredo de Vox y por Frente Amplio, a Pablo Bustinduy.

Durante 90 minutos, Ana Pastor liderará y guiará a los representantes de los cuatro partidos para hablar sobre los temas que verdaderamente importan a los ciudadanos. Actualidad: las recientes tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda, vivienda y el derecho a su acceso, pensiones o las protestas y reivindicaciones que llevaron a la huelga general del 11N. Todo, con la vista puesta, especialmente, en los asuntos económicos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido