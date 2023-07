Este domingo se celebran elecciones generales, las decimoquintas que se celebran en España desde la transición democrática que llegó tras 40 años de dictadura franquista. De estas 15 elecciones generales han surgido no el mismo número de legislaturas, sino una menos, porque en 2019 los españoles se vieron obligados a acudir dos veces a las urnas, tras la incapacidad de formar gobierno en primera instancia. ¿Pero qué se necesita para formar Gobierno? Para entender esto primero hay que saber que en España el Congreso, la cámara baja de las Cortes, se compone de 350 diputados, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

No es una cifra estática. La Constitución española fija los límites y mínimos de la composición del Congreso, entre 300 y 400 diputados, todos ellos "elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto". No obstante, la LOREG, en su artículo 162, sí que fija el número de diputados en 350. Para que un candidato a unas elecciones generales sea investido presidente y pueda formar gobierno, el reglamento del Congreso establece que se obtenga el voto favorable de "la mayoría absoluta de los miembros" de la cámara.

Cuántos escaños se necesitan para una mayoría absoluta

La mayoría absoluta se consigue cuando se obtiene el voto favorable de más de la mitad de los miembros del Congreso, es decir, la mitad más uno; dado que el Congreso está compuesto por 350 diputados y la mitad de 350 es 175, para obtener la mayoría absoluta se necesita contar con 176 votos. Si en una primera votación de investidura no se alcanza esta cantidad, el candidato a presidente tiene una segunda oportunidad: se lleva a cabo una nueva votación 48 horas después de la anterior, y en este caso se considera que se obtiene la confianza si se consigue una mayoría simple, es decir, recibe más 'síes' que 'noes', más votos a favor que votos en contra.

Ahora bien, si de esta segunda votación no sale un gobierno formado, es el momento de negociar: los diferentes partidos tienen dos meses para llevar a un acuerdo, pero si no hay pacto, se convocan elecciones de nuevo. Fue esto lo que ocurrió en las últimas elecciones generales: en abril de 2019, los resultados dieron al PSOE como ganador, que se hizo con 123 escaños, pero le faltaban 53 para poder alcanzar la mayoría absoluta. Tras varios meses de negociaciones, no hubo acuerdo para presentar un candidato que tuviera el apoyo suficiente como para formar gobierno, por lo que hubo que repetir elecciones.

Ya en noviembre, los resultados volvieron a dar vencedor al PSOE, cuyos resultados le dieron 120 escaños. Repetir elecciones benefició directamente al PP, que pasó de 66 escaños en abril a 88 siete meses después. Y tras estos comicios, el PSOE tampoco alcanzaba la mayoría absoluta, pero sí llegó a un acuerdo para liderar el primer gobierno de coalición de la historia. La investidura de Pedro Sánchez no se consiguió en primera votación, ya que no obtuvo la mayoría absoluta: 166 diputados votaron a favor y 165 en contra, además de 18 abstenciones. Fue en la segunda votación, el 7 de enero de 2020, cuando Pedro Sánchez logró ser investido presidente, con mayoría simple: 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.

España, en la era de los pactos de gobierno

Si en 2019 hubo que recurrir a un pacto de coalición para gobernar en España, es altamente probable que en 2023 haya que repetir. La mayor parte de las encuestas de las últimas semanas —y las de los últimos meses— dejan a PP y PSOE, en mayor o menor medida, lejos de la mayoría absoluta. Prácticamente todos los sondeos se han ido moviendo en virtud de los datos de los dos grandes bloques ideológicos: el bloque de izquierdas, PSOE y Sumar (que aúna a los diferentes partidos a la izquierda de los socialistas), y el de derechas, conformado por PP y Vox. Salvo que PP o PSOE alcanzaran una mayoría absoluta (176 escaños en las elecciones), sería momento de negociar para llegar a un nuevo pacto de gobierno para los próximos cuatro años.

A falta de saber qué apoyo del electorado se llevará cada partido y cada bloque ideológico en España, ya puedes utilizar el 'Juego del 176', un gráfico interactivo con el que puedes calcular los escaños que crees (o quieres) que tendrá cada formación para ver los posibles pactos que se podrían dar. Con esta herramienta de laSexta, también puedes calcular los escaños que necesita tu partido (o el que quieras) para lograr un pacto suficiente para formar gobierno. El funcionamiento del 'Juego del 176' es muy simple: partiendo de un hemiciclo vacío, podrás ir dando a cada formación un número de escaños de los 350 que conforman el Congreso de los Diputados. Cuando todos los escaños estén asignados, podrás empezar a simular los pactos entre las diferentes formaciones para comprobar si alcanzan la mayoría absoluta, que se encuentra en los 176 diputados.