¿Qué ha dicho? La candidata de Frente Amplio ha apuntado a los "casos graves de corrupción" dentro del PSOE: "Eran personas de su máxima confianza. Creo que ha decepcionado a mucha gente".

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, ha expresado su solidaridad con Pedro Sánchez, calificando de "lawfare" el caso contra Begoña Gómez. Colau, quien ha experimentado "lawfare", considera vergonzoso lo ocurrido y lo atribuye también al machismo. Sin embargo, aprovechó para criticar los "casos graves de corrupción" en el PSOE, señalando que aunque se ha apartado a personas de confianza de Sánchez, no es suficiente, lo que ha causado decepción. Propuso tres medidas contra la corrupción: prohibir a corruptores trabajar con la administración por 20 años, aumentar recursos para denunciantes y evitar que exministros ocupen cargos en eléctricas o bancos.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, se ha solidarizado con Pedro Sánchez por lo que considera un "caso clarísimo de lawfare" contra Begoña Gómez en una intervención en la que, eso sí, le ha recordado y reprochado los "casos graves de corrupción" dentro del PSOE.

"Como persona que he sufrido mucho 'lawfare' su esposa tiene toda mi solidaridad. Ha sido una vergüenza lo que se ha hecho, es un caso clarísimo de 'lawfare' y de machismo", ha expresado.

Antes, ha recordado los "casos graves de corrupción" dentro del PSOE: "Eran personas de su máxima confianza. Se les ha apartado pero no es suficiente, creo que ha decepcionado a mucha gente".

En ese sentido, ha anunciado tres medidas para atajar la corrupción: "Que las corruptoras estén 20 años mínimo sin trabajar con la administración pública, más recursos para los denunciantes y basta ya de exministros en consejos de eléctricas o en bancos".

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