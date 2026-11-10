Colau llama a la "mayoría social" a que "desmientan en las urnas" los "bulos" de Abascal

¿Qué ha dicho? La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha definido a Santiago Abascal como "un señoro de extrema derecha que ayer dijo muchas opiniones que violan los derechos humanos" y "muchos bulos".

Ada Colau, candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, instó a la "mayoría social" a contrarrestar en las urnas los "bulos" que, según ella, difundió Santiago Abascal, líder de Vox, en el programa 'La revuelta'. Colau, quien participó en el mismo programa, expresó junto al presentador David Broncano la responsabilidad de superar el impacto del discurso de Abascal, a quien tildó de "señoro de extrema derecha" que emitió opiniones violatorias de derechos humanos. Criticó que Abascal culpó a la perspectiva de género e inmigración por la crisis de vivienda y llamó a desmentir estos argumentos el 29 de noviembre, día de las elecciones generales. Además, regaló a Broncano un disfraz de 'Supervivienda', rememorando su activismo por la vivienda en 2006.

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, llamó este martes en 'La revuelta' a la "mayoría social" a que "desmienta en las urnas" los "bulos" que considera que profirió el lunes en el mismo programa el líder de Vox, Santiago Abascal.

Colau, que en la noche de este martes ha sucedió a Abascal como candidata invitada, ha asegurado sentir compartir con el presentador, David Broncano, la "responsabilidad" de dejar atrás el polémico éxito del líder de Vox y ha asegurado que éste es "un señoro de extrema derecha que ayer dijo muchas opiniones que violan los derechos humanos" y "muchos bulos".

Según la candidata del Frente Amplio, Abascal culpó del problema de la vivienda a la perspectiva de género y la inmigración. Por eso, llamó a que el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales, "la mayoría social se acuerde de estos bulos y los desmienta en las urnas". "Es la responsabilidad que tenemos", ha emplazado Colau, antes de conjurarse para que el líder de Vox, que "ayer ya fue suficientemente protagonista", "ya no tiene que ser más protagonista".

En su visita a 'La Revuelta', Ada Colau ha regalado a David Broncano el disfraz de 'Supervivienda', un traje amarillo y negro de superhéroe que ella misma vestía en 2006, cuando interrumpía así ataviada mítines de políticos para llamar la atención sobre la necesidad de bajar el precio de las viviendas

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido