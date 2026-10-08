Colau, dispuesta a liderar Frente Amplio si suma a "mucha más gente": "Tiene que estar Podemos"

¿Qué ha dicho? Colau ha defendido que debe haber "una única papeleta" a la izquierda del PSOE y ha urgido a los partidos a actuar con "generosidad" y "valentía" para que el Frente Amplio sea "una realidad".

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dicho que está dispuesta a liderar Frente Amplio si esta candidatura "suma a mucha más gente" y, en concreto, ha citado a Podemos, Compromís, la Chunta Aragonesista o Més: "Si estamos todas, yo también estaré", ha asegurado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a TVE después de que ayer miércoles Más Madrid la propusiera como cabeza de lista del nuevo Frente Amplio como número uno por Barcelona, a falta de cerrarse un acuerdo global con el resto de partidos de la coalición, que son IU, Movimiento Sumar y los comunes.

Colau ha defendido que debe haber "una única papeleta" a la izquierda del PSOE y ha urgido a los partidos a actuar con "generosidad" y "valentía" para que el Frente Amplio sea "una realidad" y no una simple marca".

La exalcaldesa ha asegurado que de cara a las elecciones generales, Frente Amplio —la coalición de izquierda que se prepara para concurrir al 29N— debe tener "varias caras al frente", "cuantas más mejor", y que sean "de consenso". "Tiene que estar Podemos, etc. todas las fuerzas que quieran. Si fallamos en eso, los ciudadanos tienen derecho de enviarnos a casa", ha señalado.

Durante su entrevista ha confesado que en este proceso le gustaría ser "útil", y "facilitar que ese Frente Amplio sea más amplio". "En las últimas elecciones había más de una papeleta. Yo planteo un Frente Amplio con una sola papeleta".

Colau insiste así en una formación con todas las fuerzas de izquierdas y un "programa común" y ha explicado que ya hay una mesa trabajando en ello. "Que todos se sienten en pie de igualdad", ha señalado, recordando que el debate está muy encendido y haciendo hincapié en la proximidad de las elecciones, algo que eleva el "interés periodístico" que, dice, entiende. Pero pide "paciencia".

Su propuesta: "que se haga un Frente amplio sin nadie fuera", con un "programa potente de consenso que ilusione y que todas las caras se pongan a disposición".

Ante la posibilidad de Irene Montero (Podemos) no esté en el Frente Amplio, Colau ha insistido en que le gustaría ver a todas las caras: "Mónica García, Antonio Maíllo, Mónica Oltra, Irene Montero... y me encantaría también que estuvieran los Comunes y toda la gente, para que no se pierdan votos. No concibo que no esté Irene Montero".

Noticia pendiente de ampliación.

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