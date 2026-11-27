La exalcaldesa de Madrid dice no tener "ni idea" de lo que va a pasar el 29N, pero asegura tener un "gran deseo de que defendamos el progreso y la humanidad".

Manuela Carmena ha alertado sobre la posible "involución" que podría suponer la entrada de Vox en el Gobierno, afirmando que la extrema derecha no cree en la democracia, ya que esta garantiza un proceso de igualdad. La exalcaldesa de Madrid ha expresado su preocupación por la oleada de extrema derecha en el mundo y ha enfatizado la necesidad de cuidar la democracia, preservándola de quienes no creen en ella. Carmena ha señalado que la extrema derecha favorece la confrontación sobre la igualdad y ha advertido que su participación en el gobierno podría significar un retroceso. A pesar de la incertidumbre sobre el futuro, Carmena mantiene la esperanza de que se priorice el progreso y la humanidad en la gestión política.

Manuela Carmena ha advertido este viernes sobre la "involución" que puede suponer la entrada de Vox en el Gobierno al afirmar que "la extrema derecha no cree en la democracia porque es una garantía de un proceso de igualdad".

"Ya lo estamos viendo en España y sabemos que es una oleada que está en el mundo. Claro que puede haber una involución, por supuesto", ha sostenido la exalcaldesa de Madrid en Más Vale Tarde.

La también considera que la democracia "es una institución humana" y, por lo tanto, "hay que cuidarla y preservarla de los que no creen en la democracia".

Carmena ha declarado que "la extrema derecha entiende que no es buena la igualdad", mientras sí lo son "la tensión y la confrontación". Ha apuntado que es otra manera de "entender la vida y la sociedad".

"Si tenemos a unas personas formando parte de un gobierno que están relacionadas con la ultraderecha, retrocederemos", ha augurado.

La expolítica ha reconocido no tener "ni idea" de lo que va a pasar en las elecciones del 29N, pero ha afirmado tener un "gran deseo de que defendamos el progreso y la humanidad".

"La gestión política muchas veces te desilusiona, por eso pienso que tengo esperanza de que se gobierne teniendo en cuenta a la oposición, que pueda haber coincidencia. Más democracia", ha defendido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido