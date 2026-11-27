Desde las cuentas de oficiales de X del PP también se pronuncian sobre lo ocurrido y vuelven a tirar de IA para sacar a un Feijóo mandando a callar con el dedo índice en la boca.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió a Alberto Núñez Feijóo tras la controversia por su comentario "calladita" hacia Ada Colau durante un debate, que Pedro Sánchez calificó de "machismo". Ayuso criticó a Colau, acusándola de haber estado "calladita" mientras Barcelona se deterioraba bajo su gestión. La presidenta madrileña argumentó que lo que realmente está en juego es un cambio hacia una "república federal plurinacional". Además, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y Nuevas Generaciones del PP también respaldaron a Feijóo, criticando a Colau y a la izquierda por desviar la atención del debate.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sale en defensa de Alberto Núñez Feijóo tras la polémica del "calladita" a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau durante el debate a cuatro. Ante la expresión elegida, el socialista Pedro Sánchez acusó al popular de "machismo".

Ayuso ha aprovechado su intervención en la emisora ESradio para devolver el reproche a la exalcaldesa de Barcelona. "Por mucho que se ponga ofendidita, ofendidita, lo puedo decir yo, la que ha estado calladita durante todos estos años mientras arruinaba ella misma a Barcelona", le acusa.

La presidenta madrileña ha defendido que lo que está en juego es "el cambio de un modelo a una república federal plurinacional" y ha acusado a los acompañantes de Sánchez de representar ese proyecto político.

El PP sale en masa a defender a Feijóo

También se pronuncia sobre lo ocurrido la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que ha acusado a la izquierda de utilizar la polémica para desviar la atención del resultado del debate. "Calladita como una puerta ha estado Ada Colau ante los casos de corrupción y los desmanes del Gobierno al que encubre. La 'feminista'", ha escrito en X.

Por su parte, Nuevas Generaciones del PP de Madrid publica en la misma red social una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece Feijóo llevándose el dedo índice a los labios en un gesto de mandar a callar.

La cuenta oficial del Partido Popular también se suma con una publicación en la que utiliza la palabra "calladita" a modo de siglas. "A ver si así lo entienden", escriben junto a una lista que incluye Ceuta, Ábalos, La Palma, Leire, el apagón, la dana, los imputados, los trenes, Óscar Puente y las sobrinas.

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