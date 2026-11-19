Los detalles La número dos de Feijóo ha desvelado la visión más 'práctica' y moralista del PP sobre la migración, en un relato que se acerca cada vez más a la de ultraderecha. Asegura que "el Gobierno tiene que decidir cuántos, cuándo, cómo y para qué entran".

Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de Alberto Núñez Feijóo para las elecciones del 29N, hablaba sin tapujos de la visión que tiene el PP de la migración. Un visión que parece muy dirigida a la utilidad y practicidad, más que a la solidaridad con los que menos tienen.

Así, la 'popular' aseguraba en un encuentro con militantes del PP en Elche que "el Gobierno tiene que decidir cuántos, cuándo, cómo y para qué entran" las personas migrantes en España. "Necesitamos inmigración que trabaje mientras los españoles se ponen a tener bebés", destacaba.

Álvarez de Toledo, que tiene la nacionalidad argentina, francesa y española, respondía a la pregunta de un militante sobre si necesitaban más leyes o medidas "más drásticas" contra el "problema de la migración". "¿Necesita España inmigrantes?", respondía la 'popular' añadiendo que: "Sí claro, evidentemente. Entre otras cosas, porque los españoles tenemos muy pocos bebés. Tasas de natalidad realmente bajísimas. Necesitamos inmigración que trabaje y complemente mientras los españoles se ponen a tener bebés y facilitamos que los españoles puedan poner bebés. Hay que tener política de natalidad".

Y continuaba dando voz a los discursos más extremos de la derecha: "Ahora bien, el Gobierno tiene que decidir cuántos, cuándo, cómo y para qué entran". Y lo tiene que hacer, según explicaba, "bajo tres principios que son morales, no simplemente eficaces". "A España hay que entrar legalmente. No se puede entrar a saltos por la ventana cuando hay gente haciendo cola para entrar por la puerta", aseguraba. El segundo requisito moral de la 'popular', es "venir a trabajar, venir a aportar y venir a contribuir". Y el tercero, es "el principio de integración. A quienes vienen a vivir a España hay que pedirles que se integren en unos determinados valores", sentenciaba.

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