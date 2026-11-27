El periodista Fernando Berlín se pronuncia sobre el "calladita" que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, le dijo a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, valora el comentario machista que el líder del PP dirigió a la candidata de Frente Amplio: "Y usted calladita".

En el debate, Colau le afeaba a Feijóo que tras la DANA siguiera manteniendo a Mazón como diputado en Les Corts, y este le contestó que "buena gestión es estar al frente de una emergencia nacional y no salir corriendo de Paiporta y usted calladita", un comentario que le reprocharon en el debate tanto Pedro Sánchez como la propia Colau.

"No es necesario darle a esta fórmula de expresión un sentido que no tenía, porque el sentido en el que lo profirió es suficientemente equivocado, porque estás en un debate de televisión donde todo se va a mirar al milímetro y porque es paternalista", afirma contundente Berlín.

"Y claro que no es feminista la manera de dirigirse así a alguien, pero sobre todo es que muy poco respetuosa. ¿A que si hubiera sido Letizia Ortiz no le habla en esos términos?",

Sin embargo, recuerda Berlín que "el problema de Feijóo es que ya tiene expediente y ha cometido algunos patinazos en esa misma línea, en esa misma naturaleza.

"Paternalismo y falta de respeto sin ninguna duda", concluye Berlín. Y la prueba está, remata, en que "es el propio Partido Popular el que está tratando hoy, y el propio Feijóo en la entrevista de esta mañana, de redibujar constantemente un asunto o utilizar la estrategia que utiliza la derecha: ni un paso atrás. No me he equivocado, adelante. Pues no, es paternalista y equivocado".

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