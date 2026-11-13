Bravo (PP) insiste en una auditoría ferroviaria: "Más del 70% de las víctimas del AVE en todo el mundo han sido en España"

Los detalles El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha anunciado en el debate económico de laSexta que, si su formación llega al Gobierno, pondrá en marcha una "auditoría de la situación de todas las infraestructuras" para "recuperar la seguridad".

En el debate económico de laSexta, Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, destacó la necesidad de "recuperar la seguridad" en las infraestructuras españolas. Bravo criticó la gestión actual, señalando que el AVE se ha convertido en un motivo de preocupación para los españoles, debido a que más del 70% de las víctimas del AVE en el mundo han ocurrido en España. Acusó al Gobierno de no presentar Presupuestos Generales del Estado, lo que ha afectado el mantenimiento. Propuso invertir "más de 300.000 millones en 15 años" en infraestructuras, en colaboración con comunidades autónomas y empresas. Sin embargo, no confirmó si el PP paralizaría líneas del AVE para realizar obras, dejando esta decisión a los técnicos.

"Hay que recuperar la seguridad". Es el primer mensaje que ha lanzado el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, en el debate económico de laSexta. El representante del PP ha asegurado que, si llega su partido al Gobierno, lo primero que hará es llevar a cabo una "auditoría de la situación de todas las infraestructuras", ya que "más del 70% de las victimas del AVE en todo el mundo han sido en España".

Bravo ha señalado que "las infraestructuras son el ejemplo de una falta de gestión que nos ha llevado a que el AVE se haya convertido en el miedo del conjunto de los españoles". "El AVE Madrid-Sevilla no es una referencia, todo lo contrario", ha lamentado el representante del PP.

Una "falta de gestión" que achaca directamente a que el Ejecutivo no haya presentado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la legislatura: "El Gobierno dijo que no pasaba nada por no tener presupuestos, pero Puente dijo que no había podido invertir más en mantenimiento".

Por ello, ha propuesto invertir "más de 300.000 millones en 15 años" en materia de infraestructuras, algo que el PP quiere llevar a cabo "hablando con las comunidades autónomas y las empresas".

No obstante, no ha querido avanzar si un hipotético Gobierno del Partido Popular paralizaría las líneas de AVE que requieran la realización de obras, como propuso el exministro de Transportes Óscar Puente. "Los técnicos tendrán que decidir si se para o no", ha afirmado Bravo, que ha asegurado que la Agencia de Seguridad Ferroviaria "no puede estar colgando del Ministerio".

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