Belén Carreño, sobre la huelga educativa en Madrid: "Lo mínimo es que Ayuso se siente a negociar, es una falta de respeto increíble"

La periodista ha afirmado que "no tiene un pase" que la presidenta madrileña no se quiera sentar con unos profesores que llevan seis semanas en huelga.

Belén Carreño ve "increíble" que la Comunidad de Madrid no se siente a negociar con los profesores madrileños que ya llevan un mes en huelga.

Así, lo ha expresado en Al Rojo Vivo, donde la periodista ha explicado que también es usuaria de la educación pública de Madrid: "Realmente esto es un sufrimiento diario. Son seis semanas de ver cómo las niñas van a clase sin profesores, pero ver cómo estos profesores cada vez se les va agotando la caja de resistencia y tienen menos colchón para poder seguir protestando".

"Como usuaria de la Comunidad de Madrid, para mí desde luego, vamos, no tiene un pase que la presidenta no se haya sentado a hablar con ellos. Yo no sé si tiene que darles o no todo lo que piden, pero lo mínimo de respeto es que se sientan a negociar y eso todavía no ha sucedido. Es una falta de respeto increíble", ha añadido.

"El conocimiento, el talento de nuestros hijos, la educación, la formación, la presidenta no ve que eso sea una necesidad sentarse. Si nuestros hijos salen de este curso mal formados, mal criados y con menos capacidades que los de la privada, pues a ella le parecerá bien, supongo, porque estará dentro de alguna estrategia en la que, bueno, la concertada y la privada desde luego van a salir favorecidas de toda esta situación", ha concluido.

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