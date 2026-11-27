Los detalles Dentro de un sobre blanco, sin ningún elemento que permita identificar a primera vista al partido, llegan a los hogares los cuatro modelos distintos de cartas de Vox. Todas tienen algo en común: comienzan con el nombre de la persona a la que van dirigidas.

Los principales partidos políticos han enviado cartas electorales a los ciudadanos, pero con enfoques distintos. Vox ha optado por personalizar sus mensajes, creando cuatro modelos de cartas adaptados a diferentes perfiles de votantes, utilizando datos personales para dirigirse de manera específica a jóvenes, adultos y mayores. En contraste, el PSOE, PP y Frente Amplio han enviado un único modelo de carta a todos los electores. El PSOE, con un tono cercano, incurre en una falta de ortografía, mientras que el PP explica sus propuestas iniciales. Frente Amplio destaca por un formato llamativo e irónico. Solo Vox personaliza el contenido según la edad del destinatario.

Las cartas electorales de los cuatro principales partidos ya tienen un hueco en los buzones de los ciudadanos. Aunque todas persiguen el mismo objetivo, pedir el voto, no todas lo hacen de la misma manera. Vox ha optado por una estrategia diferente: utiliza los datos personales a los que tienen acceso todas las candidaturas para elaborar cuatro modelos de cartas adaptados a distintos perfiles de votantes. PSOE, PP y Frente Amplio, en cambio, envían un mismo mensaje a todos los electores.

Dentro de un sobre blanco, sin ningún elemento que permita identificar a primera vista al partido, llegan a los hogares los cuatro modelos distintos de cartas de Vox. Todas tienen algo en común: comienzan con el nombre de la persona a la que van dirigidas. Una personalización que va más allá del saludo y que adapta también el contenido del mensaje a la edad y a las circunstancias de cada destinatario. Por su parte, Santiago Abascal utiliza un tono cercano y habla de "tú" a quienes votan por primera vez o a los más jóvenes.

A los primeros les recuerda que pueden estar empezando la universidad, formación profesional o su primer trabajo y a los segundos les trasalda un mensaje de empatía: "Sé que no pides milagros". Además, les plantea aspiraciones como independizarse, conseguir un sueldo digno o comprar una vivienda. En caso de un adulto, el líder de Vox habla en primera persona del plural: "Hoy pagamos más impuestos". Y, cuando se dirige a personas mayores, cambia de registro y opta por el "usted": "Usted ha trabajado toda su vida". A estos les habla de cuestiones como la pensión, la salud y la tranquilidad.

Frente a esta estrategia, el PSOE ha elegido un único modelo de carta para todos los ciudadanos. Pedro Sánchez se dirige a los electores como una fórmula que incluye a ámbos géneros: "Estimado/a ciudadano/a". El presidente utiliza un tono cercano, les tutea y apela tanto a sus emociones como a su capacidad de decisión. Eso sí, la carta contiene un detalle llamativo, una falta de ortografía en una de sus frases: "No dejes que lo hagan. Muéstrales quien manda", recoge el texto, en el que falta la tilde en "quién".

Por su parte, PP también apuesta por una carta idéntica para todos los destinatarios. Alberto Núñez Feijóo utiliza igualmente el tuteo para dirigirse a los votantes: "Estás a un voto de hacerte escuchar". La carta de Frente Amplio también se diferencia de las anteriores desde su presentación y es que esta tiene un formato apaisado, es más reducida y apuesta por una apariencia más llamativa y menos formal. Ese tono se aprecia desde el primer párrafo, en el que el partido introduce un comentario irónico sobre el propio envío electoral: "Según nuestros cálculos, casi 4 millones de cartas como esta no las va a leer ni Dios".

El uso de datos personales

La diferencia entre unas cartas y otras está también en el uso de los datos personales. La legislación electoral permite a las candidaturas acceder a determinados datos del censo electoral para el envío de propaganda durante la campaña.

Entre la información disponible se encuentran el nombre y los apellidos, el domicilio y la fecha de nacimiento de los electores, además de los datos necesarios para identificar su mesa electoral. Esa información permite a los partidos dirigir sus envíos a los ciudadanos, aunque Vox es el único de los cuatro que, en estas cartas, aprovecha esos datos para adaptar el contenido a distintos perfiles de edad.

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