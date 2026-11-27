La periodista Ángeles Caballero quiere hacer hincapié en otros momentos que fueron puramente machistas en el debate a cuatro de este jueves por parte de los dos candidatos de la derecha.

En el debate a cuatro de este jueves, el último debate antes de las elecciones de este domingo 29 de noviembre, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, protagonizó uno de los momentos más tensos y desafortunados de la cita a cuatro al decirle "y usted calladita" a Ada Colau cuando la líder del Frente Amplio le reprochó esa "buena gestión" de su partido en la DANA recordando que Carlos Mazón sigue aforado.

Feijóo se refería a que Colau había estado "calladita" cuando, según Feijóo, Sánchez se fue de Paiporta. Sin embargo, ese no fue el único momento "profundamente machista" del debate, tal como recuerda la periodista de El País, Ángeles Caballero.

En cuanto a Santiago Abascal, líder de Vox, que no condenó la violencia machista, cosa que sí hicieron los demás candidatos, según Caballero, "anoche estuvo especialmente hábil porque se retrató como lo que es, lo que silencia, en lo que insiste, en hablar de la reemigración, el creer que las violaciones que se producen en España se producen por parte de migrantes..."

De este modo, la periodista asegura que "estamos insistiendo mucho en el 'calladita', pero hubo dos momentos que a mí me parecieron especialmente machistas en el debate".

Uno, recuerda Caballero "se produjo cuando la candidata de Frente Amplio le dio el dato al señor Feijoó de que durante su presidencia de la Xunta de Galicia había construido, creo que eran un total de 16 viviendas sociales, y la respuesta del señor Feijóo fue 'esos apuntes se los ha pasado el equipo de Sánchez', como si la propia Ada Colau fuera incapaz de buscarlos".

Y dos, añade Caballero, "el momento en el que el señor Abascal le dijo a Sánchez 'se ha traído usted a esta señora', refiriéndose a Ada Colau, como si fuera una especie de complemento con la corbata roja y el pin de la Agenda 2030 que llevaba el presidente".

"A mí eso me pareció especialmente machista y soy una mujer educada en el más profundo de los machismos, pero creo que he avanzado en algunas cosas, hay miradas, hay palabras y hay comentarios que no os digo 10 años, sino 5 no identificaría como tal y el identificarlo ahora creo que nos hace mejores", concluye Caballero.

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