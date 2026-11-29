Los detalles El presidente de la mesa electoral en la que ha votado el candidato del PP ha recordado en tono de broma el lapsus que tuvo en el Congreso de los Diputados. "Hay que tener buen humor", ha asegurado Feijóo.

La jornada electoral ha estado marcada por diversas anécdotas en un contexto de alta participación. Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP, protagonizó un momento humorístico al votar, cuando el presidente de la mesa le indicó en qué mesa debía hacerlo con un comentario que desató risas. Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, olvidó su DNI físico y tuvo que usar la versión electrónica, enfrentando problemas de cobertura en el colegio electoral. En Andorra (Teruel), la Guardia Civil tuvo que trasladar a miembros de una mesa electoral que no se presentaron. En Cabra (Córdoba), una mujer resultó herida al caerle encima la estructura metálica de una cabina de votación, aunque sus lesiones no fueron graves.

La jornada electoral ha vuelto a dejarnos anécdotas muy variadas en uno de los comicios con mayor participación que se recuerdan. Una de las más tempraneras ha sido la que nos ha dejado Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, cuando se disponía a ejercer su derecho al voto. Cuando estaban comprobando en qué mesa votaba, el presidente de la mesa ha dicho: "Anotop At, en esta". El comentario ha desatado la risa de Feijóo, que ha añadido: "Hay que tener buen humor".

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha sido otra de las anécdotas de esta jornada al olvidarse el DNI físico y tener que recurrir a su versión electrónica para poder ejercer su derecho al voto.

Al llegar al centro electoral se ha dado cuenta de que no llevaba consigo el documento de identidad físico, por lo que ha optado por utilizar el DNI electrónico. El problema ha sido que no tenía cobertura en el interior del colegio, por lo que ha tenido que salir al exterior acompañada de un apoderado de la mesa para poder utilizarlo, tras lo cual ha regresado para depositar su voto.

En Andorra (Teruel), la Guardia Civil ha localizado y trasladado este domingo al colegio electoral al miembro titular y al suplente de una mesa de votación que no se habían presentado para constituirla, lo que había impedido inicialmente su apertura con normalidad. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, en una rueda de prensa en la que ha informado de que la jornada electoral del 29 de noviembre ha comenzado con normalidad en la comunidad autónoma, con las 2.216 mesas constituidas en las tres provincias y sin incidencias reseñables.

En Cabra (Córdoba), una mujer ha resultado herida en la mañana de este domingo tras caerle encima la estructura metálica de una cabina para votar en un colegio electoral. Según han confirmado fuentes oficiales de la subdelegación del Gobierno en Córdoba a Europa Press y ha adelantado el Diario Córdoba, el incidente ha tenido lugar sobre las 12:00 horas de esta mañana en el colegio electoral instalado en la estación de autobuses de Cabra, en el marco de votaciones de las elecciones generales del 29N.

En dicha ubicación, una mujer que se encontraba en el interior de una cabina habilitada para elegir las papeletas de los candidatos, ha recibido un golpe en la cabeza tras desprenderse una parte de la estructura metálica que sustenta a la misma. Tras este incidente, los servicios sanitarios han acudido al lugar de los hechos y la han trasladado al hospital Infanta Margarita, ubicado dicho municipio cordobés. Según han indicado fuentes de la subdelegación, la herida que presentaba la mujer no era de gravedad.

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