El análisis de las periodistas Esther Redondo, Ángela Vera e Irene Rúperez sobre la campaña: "Todos van a hablar de vivienda"

Los detalles Redondo considera que "estas elecciones son la última bala de Sánchez para seguir reeditando un Gobierno de progreso", mientras que Vera cree que Feijóo es "consciente de que esta es su última baza".

Las periodistas de laSexta, Esther Redondo, Ángela Vera e Irene Rúperez, se preparan para una campaña electoral intensa en la que se decidirá el próximo Gobierno de España. Sorprendentemente, estas elecciones llegan antes de Navidad, algo inesperado tanto para la derecha, que pensaba que la legislatura se extendería hasta 2027, como para la izquierda, que no tenía candidato. Redondo considera estas elecciones como la última oportunidad de Sánchez para mantener un gobierno progresista, aunque teme posibles turbulencias. Los temas centrales serán vivienda, inmigración y fiscalidad. La izquierda apuesta por una campaña positiva y de movilización, esperando una alta participación ciudadana.

Las periodistas de laSexta Esther Redondo, Ángela Vera e Irene Rúperez están "preparadas" para una campaña "eléctrica" y unas elecciones generales en las que se decidirá el próximo Gobierno de España.

Sin embargo, según señalan las periodistas, son unas elecciones que en ningún lado pensaban que llegarían antes de Navidad. "La derecha creía que el Gobierno iba a estirar la legislatura hasta el verano de 2027", señala Vera, a lo que Rupérez añade: "Puedes imaginarte lo poco que se lo esperaban en la izquierda --a la izquierda del PSOE--, que no tenían ni candidato ni candidata".

Para Redondo, "estas elecciones son la última bala de Sánchez para seguir reeditando un gobierno de progreso". Sin embargo, las campañas "siempre tienen sorpresas" y en el PSOE, según subraya la periodista, "lo que más temen es que haya turbulencias".

En lo referente a los temas que se van a poner sobre la mesa durante la campaña, las tres coinciden en que estará la vivienda. Ángela Vera también piensa que en el PP también hablarán de inmigración, mientras que Rupérez destaca que de "lo que seguro va a hablar el Frente Amplio es de vivienda y fiscalidad, de que quien más tiene sea quien más pague".

"En el PSOE se va a hablar de vivienda y va a haber una defensa a ultranza de los servicios públicos frente a los recortes y la motosierra, dicen irónicamente, que es como se refieren a PP y a Vox", expresa la periodista que sabe todo sobre los socialistas, al tiempo que su compañera Vera apunta que "en el caso de Feijóo, es consciente totalmente de que es su última baza, y hablarán de gestión, rigor y experiencia".

Campaña "en positivo" de la izquierda

Por su parte, "en la izquierda van a hacer una campaña en positivo y de movilización ciudadana", ha subrayado la periodista que sigue los pasos de Frente Amplio. Precisamente, en esa "amplia movilización" confía el PSOE. "De hecho, Sánchez está convencido de que va a haber una participación superior al 70%, que sería una pasada", manifiesta Redondo. Las tres creen que la participación será alta.

"Creo que ha sido una legislatura tremendamente convulsa y no creo que los 15 días de campaña sean menos", concluye Esther Redondo.

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