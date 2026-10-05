Alicia del Río (Sindicato de Inquilinas), tras el adelanto electoral de Sánchez: "La huelga general va a ser en noviembre, antes de las elecciones"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas explica en Al Rojo Vivo cómo han vivido el anuncio del adelanto electoral del presidente del Gobierno. Las urnas se abrirán de nuevo este próximo 29 de noviembre.

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apretaba el botón del adelanto electoral, tras tumbar Junts los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, y convocaba las próximas elecciones generales para este 29 de noviembre.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explica en El Objetivo cómo han vivido este anuncio: "La realidad es que no podemos entrar, nunca hemos entrado como sindicato en dinámicas electoralistas", defiende del Río, asegurando que "nuestra lucha no puede esperar a calendarios electorales".

"Nuestras casas y nuestra lucha tienen un programa propio y por eso la convocatoria de la huelga general sigue adelante", afirma del Río, confirmando a su vez algo que hemos conocido a lo largo de la jornada y es que a esta huelga se sumarán los principales sindicatos del país.

Por lo tanto, añade contundente: "La huelga general es una realidad va a suceder y abre un nuevo ciclo político en el cual es la gente desde las calles la que está empujando por medidas estructurales. No vamos a estar esperando a los señores diputados ni al Congreso".

Del Río considera que el derecho a la vivienda va a venir de las calles (del poder social) "gobierne quien gobierne" y que, por eso, dice: "no vamos a adecuarnos ni nos interesan los calendarios electorales".

Ahora bien, ¿cuándo será la huelga, antes o después de las elecciones? Del Río lo tiene claro y es que aquí no hay colores políticos: "La huelga estaba proyectada ya para noviembre y va a seguir siendo en noviembre, va a ser antes de las elecciones generales porque nuevamente el foco es gobierne quien gobierne y el foco es que la legislatura de la vivienda empieza ahora".

"Esos programas que se están haciendo ahora de los partidos para la campaña electoral van a tener que estar muy claramente centrados en qué están haciendo en vivienda.

O están del lado de los especuladores o están del lado del programa que reclaman los sindicatos de inquilinas, los sindicatos laborales y las calles de este país que ya han marchado en 54 ciudades con unas demandas muy claras: contratos indefinidos, expropiación de fondos buitre y bajada drástica de los precios de los alquileres.

De este modo, explica que a lo largo de la semana que viene vamos a ir perfilando "este programa que irá aumentándose para ser de verdad un paquete de medidas suficiente como para cambiar el modelo de vivienda de arriba a abajo en este país, que echemos a los especuladores y que las casas sean para vivir". Por lo tanto, "esto va a marcar la campaña electoral: o estás con la gente o eres un esbirro del rentismo", concluye del Río.

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