El accidente de Urda no pasa factura al PSOE, según las encuestas del 29N

Los detalles Los sondeos de 40dB, GAD3 y NC Report siguen dando la victoria al bloque de la derecha. Sin embargo, el PSOE consigue mantenerse e incluso mejorar su situación, evitando que el accidente de Urda le pase factura.

El accidente ferroviario de Urda, Toledo, que dejó 69 fallecidos y provocó la dimisión del ministro de Transportes, no parece haber influido significativamente en la intención de voto para las elecciones generales del 29 de noviembre. Según encuestas de 40dB, GAD3 y NC Report, el Partido Popular se mantiene como la primera fuerza política con más del 30% de los votos, seguido por el PSOE, que ha visto una ligera mejora en las estimaciones. Vox se mantiene como la tercera fuerza política. A pesar de la crisis política derivada del accidente, los bloques políticos no han experimentado cambios significativos.

El accidente ferroviario de Urda, Toledo, parece no haber influido en la elección de voto de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los bloques parecen no moverse, y es que las encuestas publicadas siguen dando la victoria al bloque de la derecha, mientras que el PSOE se mantiene e incluso mejora su situación en alguna de ellas.

A tres semanas de las elecciones, el Partido Popular mantiene su posición como primera fuerza política y conserva, junto a Vox, una mayoría absoluta en el Congreso. Los tres sondeos realizados por 40dB, GAD3 y NC Report coinciden en situar a los populares por encima del 30% de los votos y al partido de extrema derecha como tercera fuerza política.

Estas tres encuestas se han realizado después del accidente de Urda, que tuvo lugar el pasado 28 de octubre y que dejó 69 fallecidos. Un trágico suceso que ha provocado una crisis política por la gestión de lo sucedido y que ha terminado con la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sin embargo, parece que esto no ha influido de manera significativa en el voto, y es que el sondeo de 40dB. para El País y la Cadena Ser ofrece un escenario favorable para los socialistas, señalando que el PSOE subiría 1,8 puntos la estimación de voto, alcanzando el 29,9%. Mientras, el PP se mantendría en el 31,9%.

De esta forma, el resultado de este sondeo realizado entre el 2 y el 4 de noviembre, apunta a que la diferencia entre ambos partidos se reduciría a dos puntos frente a los cuatro que les separaban en la anterior encuesta. En cuanto a Vox, destacan que perdería nueve décimas, situándose en el 18%.

Por otro lado, Frente Amplio se quedaría en el 5% de los votos, mientras que Podemos apenas alcanzaría el 1,2% y correría el riesgo de quedarse fuera del Congreso.

En cuanto a la encuesta de GAD3 para ABC, realizada entre el 3 y el 5 de noviembre, sitúa al PP en el 31,9% de los votos frente al 25,9% del PSOE. De esta forma, pinta una situación menos favorable para Pedro Sánchez, marcando una distancia de hasta seis puntos entre ambos partidos. Mientras, Vox alcanzaría el 18,6%.

Por último, el barómetro de NC Report para La Razón, que se elaboró entre el 2 y el 5 de noviembre, concende al PP la mayor ventaja sobre los socialistas, destacando que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo alcanzaría el 32,6% de los votos, mientras que los socialistas permanecerían en el 25,6%.

Respecto a su anterior entrega, el PP pierde cuatro décimas, el PSOE permanece en el mismo porcentaje y Vox conserva el 19,3%. Un dato que refleja que el reparto de escaños apenas experimenta variaciones tras el accidente de Urda. Aunque los temas de la precampaña han cambiado, pasando de centrar el foco en la vivienda a hacerlo en la tragedia ferroviaria, los bloques apenas han experimentado modificaciones.

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