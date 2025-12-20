Recogiendo aceitunas o en un evento familiar: así pasan los candidatos extremeños el día de reflexión

El contexto A menos de un día de que abran los colegios electorales, los principales candidatos a gobernar la Junta de Extremadura han escogido diferentes actividades para disfrutar del día de reflexión.

Como es habitual, los candidatos a presidir la Junta de Extremadura han tratado de desconectar en la jornada de reflexión previa a las elecciones que tendrán lugar este domingo y para ello han escogido diferentes actividades.

En el caso de la actual presidenta, María Guardiola, ha decidido realizar junto con su familia una ofrenda floral a la Virgen de la Montaña en su santuario ubicado en la ciudad de Cáceres. Tras visitar este lugar que, según señala el PP, "significa mucho para ella", Guardiola tendrá una comida con amigos en la capital cacereña, donde pasará el día de reflexión.

En cambio, el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha optado por pasar la mañana antes de las elecciones recogiendo aceitunas en una parcela familiar con amigos. Gallardo ha explicado que la recogida de estas aceitunas "era una tarea que tenía pendiente", ya que normalmente lo suele hacer durante el Puente de la Constitución, pero este año "con la campaña electoral ha sido imposible poderlo hacer".

Una tarea en la que le están ayudando familiares y amigos, y en la que confía que a lo largo del día puedan "recoger casi todas", en lo que supone "una forma también de poder descansar" y relajarse.

Por su parte, Óscar Fernández Calle (Vox) ha acudido a ver un partido de fútbol de su hijo durante la jornada de reflexión previa a las comicios. El candidato del partido de Santiago Abascal asegura que "después de una intensísima campaña" en la que han "recorrido toda Extremadura" y han "recibido el cariño de miles de extremeños, hoy toca descansar", ha relatado.

"Hoy toca disfrutar del fútbol, del equipo de mi hijo, toca disfrutar con mis amigos, por supuesto, siempre con mi familia", ha concluido el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

